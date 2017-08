Blatt - Anstieg illegaler Migration in Deutschland erwartet

Afghans, whose asylum applications have been rejected, arrive from Germany in Kabul airport, Afghanistan December 15, 2016.

Berlin/Mailand (Reuters) - Die Sicherheitsbehörden rechnen in den kommenden Monaten einem Medienbericht zufolge mit einer Zunahme der Zuwanderung nach Deutschland.

"Mehrere Indikatoren lassen einen Anstieg der illegalen Migration nach Deutschland in der zweiten Jahreshälfte erwarten", zitierte die "Welt am Sonntag" aus einer Analyse des "Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrums illegale Migration" (Gasim). Hintergrund seien die Überfahrten über das Mittelmeer, das Erreichen der Kapazitätsgrenze in Italien, die Asylpolitik Skandinaviens sowie Feststellungen der Grenzpolizei im Juli. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann plädierte dafür, aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge und Migranten nach Libyen zurückzubringen. In Italien wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beihilfe zur illegalen Migration auf die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ausgeweitet.

Die Einreisenden zu identifizieren sei weiter ein großes Problem, berichtete die "Welt am Sonntag". Die Mehrzahl von ihnen lege keine Ausweise vor. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) habe im ersten Halbjahr dennoch 122.000 Dokumente überprüft. "Der Anteil der festgestellten mutmaßlichen Fälschungen betrug 2016 rund sechs Prozent und ist auch 2017 stabil auf diesem Niveau geblieben", zitierte die Zeitung eine Bamf-Sprecherin. Dies wären rund 7300 mutmaßliche Fälschungen im ersten Halbjahr.

HERRMANN FÜR LAGER IN NORDAFRIKA

Herrmann forderte Aufnahmecamps für Flüchtlinge und Migranten in nordafrikanischen Ländern. "Wenn wir die Menschen gerettet haben, muss es in Zukunft kein Automatismus mehr sein, dass jeder, der aus dem Mittelmeer gefischt wird, automatisch nach Sizilien oder Süditalien gebracht wird", sagte der CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl dem Deutschlandfunk. "Wir müssen dazu kommen, natürlich alle vor dem Ertrinken zu retten, aber sie eher wieder an die afrikanische Küste zurückzubringen." Wenn es dazu komme, müssten in Libyen oder anderen nordafrikanischen Ländern Lager eingerichtet und diese unterstützt werden.

ÄRZTE OHNE GRENZEN IM VISIER ITALIENISCHER ERMITTLER

Zur Eindämmung der Flucht über das Mittelmeer hat Italien einen Einsatz seiner Marine vor der libyschen Küste beschlossen. Italien ist derzeit das Hauptankunftsland für Migranten und Flüchtlingen in der EU. Allein in diesem Jahr sind nach Angaben des italienischen Innenministeriums vor allem über Libyen mehr als 95.000 Flüchtlinge in den EU-Staat gekommen. 2230 Menschen - überwiegend Afrikaner - kamen bei der Überfahrt ums Leben.

Die italienische Staatsanwaltschaft weitete unterdessen ihre Ermittlungen gegen Hilfsorganisation auf Ärzte ohne Grenzen aus. Hintergrund sei der Verdacht, dass deren Mitglieder vor der Küste Libyens Migranten aufgenommen hätten, deren Sicherheit nicht unmittelbar in Gefahr gewesen sei, hieß es in Justizkreisen. Ärzte ohne Grenzen erklärte, man sei nicht über die Ermittlungen informiert worden, aber bereit, mit den Behörden zu kooperieren. Man hoffe, dass rasch alle Zweifel ausgeräumt werden könnten.

Am Mittwoch hatte die italienische Küstenwache bereits das Flüchtlingsrettungsboot "Iuventa" der deutschen Organisation "Jugend Rettet" wegen des Verdachts der Beihilfe zur illegalen Migration festgesetzt. Die Regierung in Rom verlangt von acht Hilfsorganisationen, einen Verhaltenskodex zu unterschreiben, wenn sie im südlichen Mittelmeer unterwegs sind. Dazu zählt die Bereitschaft, einen bewaffneten Polizisten an Bord zu nehmen. "Jugend Rettet" und "Ärzte ohne Grenzen" gehören zu den vier Organisationen, die den Kodex nicht unterzeichnet haben.