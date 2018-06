Kramp-Karrenbauer - Nationaler Alleingang schwächt Position vor EU-Gipfel

Berlin (Reuters) - Im Flüchtlingsstreit mit der CSU warnt CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer davor, mit einem nationalen Alleingang die deutsche Verhandlungsposition auf dem EU-Gipfel Ende des Monats zu schwächen.

Annegret Kramp-Karrenbauer, State Prime Minister and top candidate of the Christian Democratic Union party (CDU) after first exit polls of the Saarland state elections in Saarbruecken, Germany, March 26, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

“Wir haben in zwei Wochen einen sehr wichtigen Gipfel und die Chance ist vor der Tür, die sollte man nutzen”, sagte sie am Mittwochabend im ZDF mit Hinweis auf den EU-Gipfel am 28. und 29. Juni, auf dem ein neuer Anlauf für die Verabschiedung eines europaweiten Asylsystems unternommen werden soll. “Man macht sich die eigene Verhandlungsposition nicht besser, wenn man vorher schon mit nationalen Alleingängen beginnt”, fügte sie mit Blick auf die CSU-Forderung hinzu, in anderen Ländern bereits registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Am Abend versuchten Kanzlerin Angela Merkel, Innenminister Horst Seehofer sowie die Ministerpräsidenten Hessen und Bayern, Volker Bouffier und Markus Söder eine Einigung in dem Streit zu erreichen.

Kramp-Karrenbauer schlug vor, dass in der EU mehrere Staaten untereinander Abkommen abschließen könnten. Einen ähnlichen Vorschlag hatte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz am Mittwoch in Berlin mit einer “Achse der Willigen” mit Deutschland, Österreich und Italien gemacht. Die CDU-Generalsekretärin verwies auf einen französisch-italienischen Vertrag, auf dessen Grundlage Frankreich bereits registrierte Flüchtlingen nach Italien zurücksende.

Sie betonte, dass die Unionsfraktion sowohl die CDU-Chefin als auch den CSU-Vorsitzenden beauftragt hätten, eine Lösung zu finden. “Wir haben eine Brandbreite, wo man sich einigen kann”, sagte sie. Kramp-Karrenbauer verwies darauf, dass etwa völlig unstrittig sei, Ayslbewerber an der Grenze abzuweisen, deren Verfahren bereits abgeschlossen sei und die erneut versuchten, ins Land einzureisen. Auch in der CSU gibt es abweichende Meinungen. So hatte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt von Flüchtlingen gesprochen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert worden seien. Im Innenministerium wird darauf verwiesen, dass es eigentlich vor allem um diejenigen gehe, die bereits in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt hätten. Diese Zahl ist wesentlich geringer.