Unions-Politiker wollen rasche Einführung von Asylzentren

Berlin (Reuters) - Die Union dringt auf eine rasche Umsetzung der im Koalitionsvertrag mit der SPD vorgesehenen schnelleren Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber.

Afghans, whose asylum applications have been rejected, arrive from Germany in Kabul airport, Afghanistan March 28, 2017. REUTERS/Omar Sobhani

Die Unions-Fraktionschefs von Bund und Ländern fordern in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf für das Treffen von CDU und CSU in Frankfurt vor allem, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarten zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen (Anker-Einrichtungen) zügig eingeführt werden. Zudem wird ein spezieller Werteunterricht für Flüchtlingskinder gefordert. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) appellierte an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), rasch ein Konzept für die Flüchtlingszentren vorzulegen. Das Thema dürfte auch Thema der zweitägigen Klausurtagung der Vorstände der Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD auf der Zugspitze sein.

Seit Tagen dringen Unionspolitiker auf schnellere Reformen, angestoßen vor allem durch die Vorfälle in Ellwangen, als sich ein aus Togo stammender Mann seiner Abschiebung gewaltsam widersetzt hatte. Aus der Union kamen dabei Forderungen, die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber mit der Entwicklungshilfe für die betreffenden Herkunftsstaaten zu verbinden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte zudem von einer “Anti-Abschiebe-Industrie” gesprochen und damit Empörung bei SPD, Grünen und Linken ausgelöst.

Beim Treffen der Fraktionschefs von CDU und CSU in Frankfurt, an dem auch Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel teilnimmt, wird eine schnellere Identifizierung der Menschen gefordert, die nach Deutschland kommen. Gefordert wird die Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten auf alle Länder, deren Bürger unter fünf Prozent Anerkennungsquote bei Asylverfahren in Deutschland haben. “Die erleichterte Rückführung von Tschetschenen in die Russische Föderation soll geprüft werden, insbesondere für solche, die Straftaten begangen haben oder in kriminelle Clanstrukturen bzw. Strukturen der organisierten Kriminalität eingebunden sind”, heißt es in dem Entwurf.

Ziel des geforderten Werteunterrichts für Flüchtlingskinder soll sein, “dass Flüchtlinge sich in unserem Werte-/Rechtsstaatssystem besser zurechtfinden können und ihnen gleichzeitig die Grenzen und Verpflichtungen unseres Rechtsstaates vermittelt werden”. Die Unions-Fraktionschefs verweisen darauf, dass es solche Klassen in Bayern und Hessen bereits seit Jahren gebe. Dabei hätten sich in Hessen auch Richter und Staatsanwälte bereiterklärt, als Dozenten an dem Programm teilzunehmen.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte der Union am Wochenende vorgeworfen, Debatten über die Flüchtlingspolitik zu provozieren. Der Koalitionsvertrag biete gute Voraussetzungen für neue Akzente. CDU und CSU stritten aber schon wieder über die Integrationspolitik, sagte Schwesig der “Welt am Sonntag”. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, sprach am Montag im SWR-Interview von “großen inhaltlichen Unterschieden” innerhalb der großen Koalition. Er hoffe daher, dass das zweitägige Treffen der Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD zu einem “professionellen, fairen und geordneten Umgang” beitrage.