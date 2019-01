Verdi ruft zu Warnstreiks an drei Flughäfen auf

Airport in Stuttgart, Germany, February 2, 2017. REUTERS/Michaela Rehle

Düsseldorf (Reuters) - Passagiere an den Flughäfen in Stuttgart, Düsseldorf und Köln-Bonn müssen an diesem Donnerstag mit Verzögerungen rechnen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Sicherheitspersonals zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Die Streiks werden in Stuttgart mit der ersten Frühschicht gegen drei Uhr beginnen, wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte. Wie bereits am Montag in Berlin sei mit starken Einschränkungen im Luftverkehr zu rechnen.

Verdi will mit der erneuten Streikaktion ein verbessertes Tarifangebot für die rund 23.000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an deutschen Flughäfen erreichen. Die Verhandlungen sollen am 23. Januar in Berlin fortgesetzt werden. Am Montagmorgen hatte ein Warnstreik des Sicherheitspersonals den Flugverkehr an den Flughäfen Berlin Tegel und Schönefeld weitgehend zum Erliegen gebracht.