Maas fliegt direkt nach Amtsübernahme zu Besuch nach Paris

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas sucht unmittelbar nach der Amtsübernahme den Schulterschluss mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian.

Former German Foreign Minister Sigmar Gabriel speaks to the new Foreign Minister Heiko Maas during a handover ceremony in Berlin, Germany, March 14, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

“Deutschland und Frankreich müssen gemeinsam dafür sorgen, dass wir – mit allen EU-Mitgliedern an Bord – Antworten auf die drängenden Aufgaben finden, denen sich die Union in den nächsten Jahren gegenübersieht”, erklärte der SPD-Politiker am Mittwochabend vor dem Abflug zu einem Treffen mit Le Drian in Paris und kurz nach der Amtsübernahme im Auswärtigen Amt von seinem Vorgänger Sigmar Gabriel. Dies gelte etwa für Fragen wie die Klimapolitik oder die Konflikte an Europas Grenzen.

“Das gilt aber auch nach innen: Wir arbeiten in der EU an dem Finanzrahmen für die kommenden Jahre, an der Sicherung der rechtsstaatlichen Fundamente der Union und an weiteren Reformen, zu denen Frankreich wichtige Vorschläge vorgelegt hat und die wir nun rasch angehen müssen”, sagte Maas. Frankreich sei Deutschlands engster Freund und Partner. “Was das jenseits der ‘Großen Politik’ ganz konkret für die Menschen unserer beiden Länder an positiven Erfahrungen und engen Verbindungen bedeutet, weiß ich als Saarländer gut.”