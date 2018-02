Fughafenbetreiber Fraport zählt zu Jahresbeginn mehr Passagiere

Düsseldorf (Reuters) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat zum Jahresauftakt kräftig gestiegene Passagierzahlen verbucht.

So legte im Januar die Zahl der Reisenden an Deutschlands größtem Luftverkehrsdrehkreuz um 7,6 Prozent auf rund 4,55 Millionen zu, wie Fraport am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 8,6 Prozent auf 36.816 Starts und Landungen zu. Einmal mehr sei der Europa-Verkehr mit einem Plus von 12,6 Prozent der Wachstumstreiber gewesen, während Interkontinental-Reisen nur um 2,6 Prozent kletterten. Das Frachtgutaufkommen stieg leicht um 1,3 Prozent.

Auch die Lufthansa hatte in den vergangenen Tagen von gestiegenen Passagierzahlen berichtet. Bei einer um 0,4 Prozentpunkte auf 75,6 Prozent geschrumpften Auslastung erhöhte sich die Zahl der Passagiere im Januar um 10,1 Prozent.