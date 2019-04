Fresenius zieht mit Humira-Kopie nach - Hoher Konkurrenzkampf

Fresenius headquarters in Bad Homburg near Frankfurt, Germany, February 27, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Der Gesundheitskonzern Fresenius kommt in seinem Geschäft mit Biotech-Nachahmermedikamenten voran.

Die Tochter Kabi darf erstmals eine solche Arznei in der Europäischen Union auf den Markt bringen, wie Fresenius am Mittwoch mitteilte. Von der EU-Kommission erhielt das Unternehmen grünes Licht für die Zulassung eines Biosimilars des Rheumamittels Humira - das umsatzstärkste Medikament der Welt. Es ist das erste zugelassene Molekül aus dem Biosimilars-Portfolio von Fresenius Kabi. Dieses hatte die Gesellschaft 2017 vom Darmstädter Merck-Konzern übernommen und war damit in ein neues Geschäftsfeld eingestiegen.

Das Patent von Humira war im vergangenen Herbst abgelaufen. Für Fresenius ist die Zulassung zwar ein Meilenstein, allerdings ist die Konkurrenz schon ein gutes Stück voraus. Wettbewerber wie Mylan< MYL.O>, Biogen, Amgen und Novartis haben ihre Humira-Kopien bereits auf den Markt gebracht. Der US-Biotechkonzern Abbvie, dem Humira gehört, erwartet deshalb im laufenden Jahr einen Umsatzeinbruch von 30 Prozent außerhalb der USA bei seinem Bestseller. In den USA droht Humira Konkurrenz durch kostengünstigere Nachahmer erst ab 2023.