Fresenius signalisiert Interesse an Expansion von Kliniksparte Helios

Frankfurt (Reuters) - Der Gesundheitskonzern Fresenius zeigt sich offen für Zukäufe auf dem Krankenhausmarkt und eine Expansion des konzerneigenen Klinikbetreibers Helios in weitere Länder.

Er sei offen für mehr Akquisitionen vor allem in Spanien, sagte Fresenius-Chef Stephan Sturm am Dienstag in einem Telefon-Call mit Analysten. Das Interesse gelte zudem “ausgewählt in Deutschland und unter bestimmten Umständen auch in Lateinamerika”. Nach den jüngsten Fortschritten bei Helios Deutschland sei er auch offener, die ursprüngliche Idee eines dritten europäischen Marktes in 2020 und danach wieder aufzunehmen. Zuletzt hatten sich die Helios-Geschäfte auf dem deutschen Heimatmarkt stabilisiert.