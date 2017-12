Deutschland trifft in WM-Vorrunde auf Mexiko, Schweden und Südkorea

Moskau (Reuters) - Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland auf Mexiko, Schweden und Südkorea.

Football Soccer - Euro 2016 - Germany Training - Stade Camille Fournier, Evian-Les-Bains, France - 4/7/16 - Germany's coach Joachim Loew during training. REUTERS/Denis Balibouse

Das ergab die Auslosung am Freitag in Moskau. Deutschland geht als Titelverteidiger ins Rennen und gilt als einer der Favoriten - neben Mannschaften wie Spanien, Frankreich und Brasilien. Die Weltmeisterschaft beginnt am 14. Juni in Moskau. Dort wird am 15. Juli auch das Finale ausgetragen. Deutschland gewann seinen vierten WM-Titel 2014 im Finale von Rio de Janeiro gegen Argentinien in der Verlängerung mit 1:0.