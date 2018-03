Deutsches Gastgewerbe startet mit kräftigem Umsatzplus ins Jahr

Berlin (Reuters) - Deutschlands Hoteliers und Restaurantbesitzer sind mit deutlich volleren Kassen ins Jahr gestartet.

A sign of Munich's famous Hofbraeuhaus Restaurant and beer pub in Munich, Germany August 18, 2017. REUTERS/Michael Dalder

Das Gastgewerbe setzte im Januar nominal 4,5 Prozent mehr um als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Klammert man Preiserhöhungen aus, blieb ein Zuwachs von 2,3 Prozent. Dabei liefen die Geschäfte in der Gastronomie mit nominal plus 5,2 Prozent etwas besser als in der Hotellerie mit 3,4 Prozent. Die Branche hat 2017 das achte Wachstumsjahr in Folge geschafft und profitiert von der guten Wirtschaftslage und damit auch von der Job-Sicherheit und der Konsumfreude der Verbraucher. Für 2018 peilt der Verband Dehoga zwei Prozent mehr Umsatz an.