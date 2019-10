Geldvermögen der Deutschen nimmt auf Rekordwert zu

A bank clerk places a pack of 10 Euro notes valuing 10,000 Euros (14,225 dollars) into a safe in a bank in Vienna July 21, 2009. REUTERS/Heinz-Peter Bader (AUSTRIA BUSINESS)

Frankfurt (Reuters) - Trotz Konjunktureintrübung und anhaltender Tiefzinsen für Sparer ist das Geldvermögen der Deutschen auf einen Rekordwert gewachsen.

Privathaushalte besaßen zum Ende des zweiten Quartals mit 6,24 Billionen Euro ein so hohes Geldvermögen wie noch nie zuvor, wie am Freitag aus neuen Daten der Bundesbank hervorging. Im Vergleich zum Auftaktviertel des Jahres ist das ein Anstieg um 95 Milliarden Euro. Dazu trugen auch Kursgewinne an den Börsen bei.

Wie in den vergangenen Quartalen scheuten die Deutschen bei ihren Investments das Risiko. Sie bauten im Zeitraum April bis Juni ihr Engagement in Bargeld und Sichteinlagen um 44 Milliarden Euro aus. Beliebt blieben auch Versicherungen, die Ansprüche nahmen hier um 15 Milliarden Euro zu. Laut Bundesbank erhöhten die Haushalte zum zweiten Mal in Folge ihre Spareinlagen und Sparbriefe. Zuvor seien diese über vier Jahre lang abgebaut worden. Die Deutschen verstärkten aber auch ihre Investments in Aktien und Investmentfonds um rund zehn Milliarden Euro.

Die anhaltend tiefen Zinsen wurden wie schon in den Vorquartalen genutzt, um günstig bei Banken Kredite aufzunehmen. Dabei wurden erneut vor allem Wohnungsbaukredite nachgefragt. Insgesamt erhöhten sich die Verbindlichkeiten der Haushalte im zweiten Quartal um etwa 25 Milliarden Euro auf 1,84 Billionen Euro.