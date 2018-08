Merkel bremst Hoffnung auf schnellen EU-Beitritt Georgiens

Tiflis (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Hoffnung Georgiens auf einen EU-Beitritt in absehbarer Zeit gebremst.

German Chancellor Angela Merkel and Georgian Prime Minister Mamuka Bakhtadze shake hands after a joint news conference in Tbilisi, Georgia August 23, 2018. REUTERS/Irakli Gedenidze

Man wolle eine engere Zusammenarbeit, sagte Merkel am Freitag in einer Diskussion mit Studenten in der georgischen Hauptstadt Tiflis. “Aber wir dürfen auch von europäischer Seite nicht zu viel zu schnell versprechen”, fügte sie die Frage nach einem Zeitpunkt eines möglichen EU-Beitritts hinzu. Es gehe nicht nur darum, dass Georgien die Kriterien für eine Aufnahme in die EU erfüllen müsse. “Die EU muss auch in der Lage sein, neue Länder aufzunehmen”, betonte Merkel. So müsse die EU überlegen, wie sie etwa ihre Außenpolitik besser koordinieren könne. Sie habe etwa einen “kleinen europäischen Sicherheitsrat” vorgeschlagen, in dem nicht alle EU-Mitglieder vertreten sein müssten.

Nun gehe es zunächst darum, Beitrittsverhandlungen mit den Westbalkan-Staaten aufzunehmen und zu führen. Georgien gehöre “zum nächsten Ring”, sagte Merkel. In den nächsten zehn Jahren gehe es zunächst darum, das Freihandelsabkommen und das Assoziierungsabkommen mit Leben zu erfüllen. In der “Zwischenphase” müsse man sehen, wie man enger zusammenarbeiten könne, “ohne immer gleich über die formale Mitgliedschaft zu sprechen”.

Am Donnerstag hatte Georgiens Ministerpräsident Mamuka Bachtadse das Ziel seines Landes betont, Mitglied der EU und der Nato werden zu wollen. Wie bei anderen ehemaligen Sowjetrepubliken hat Russland dagegen aber Vorbehalte. Russland hatte 2008 in Georgien militärisch interveniert und die Abspaltung der beiden Landesteile Südossetien und Abchasien durchgesetzt. Georgien hat noch keinen Antrag auf Aufnahme von Beitrittsverhandlungen gestellt.