Gericht lässt Diesel-Fahrverbote in Städten zu

Leipzig (Reuters) - Das Bundesverwaltungsgericht hat den Weg für Fahrverbote für Millionen von Diesel-Autos in deutschen Städten frei gemacht.

Wenn die Luft nicht anders sauberer werde, seien Fahrverbote als letztes Mittel zulässig, urteilte das Gericht am Dienstag. Sie müssten aber verhältnismäßig sein und dürften nicht über Nacht eingeführt werden, erklärte der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher in Leipzig. Die Bundesregierung hält Fahrverbote noch für vermeidbar, wenn die Kommunen ein Bündel aus alternativen Maßnahmen schnürten. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sagte, die Autobauer seien in der Pflicht, Diesel-Pkw nachzurüsten. Für die Stadt Stuttgart, die besonders stark mit Schadstoffen in der Luft zu kämpfen hat, gab das Gericht jedoch konkrete Schritte vor: den Bann für Diesel-Autos einzuführen, allerdings zeitlich gestaffelt je nach Abgasnorm und mit Ausnahmen für bestimmte Gruppen.

“Es wird nicht einfach sein, das umzusetzen”, sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). Das Land werde in einem halben Jahr in Abstimmung mit der Kommune einen neuen Luftreinhalteplan vorlegen, der Fahrverbote beinhalten könnte. Mit dem Grundsatzurteil wies das Bundesverwaltungsgericht die Revision der Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gegen die von der unteren Instanz geforderten Fahrverbote in Stuttgart und Düsseldorf zurück. Insgesamt verstoßen bundesweit 70 Städte noch immer gegen den seit 2010 geltenden Stickoxid(NOx)-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Die Entscheidung löste Begeisterung bei den Umweltverbänden und Sorgen in der Wirtschaft aus. Autoaktien verbüßten Kursverluste, denn der Diesel wird damit durch Abgasskandal und drohende Verbote noch weniger gefragt sein.

Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH), weil die hohe NOx-Belastung die Atemwege und das Herz-Kreislauf-System angreift und für vorzeitige Todesfälle verantwortlich gemacht wird. Die DUH sieht das Urteil als Niederlage für die Bundesregierung. “Wir erleben hier ein Debakel für die Regierungspolitik der großen Koalition, die sich einseitig auf die Seite der Autoindustrie geschlagen hat”, sagte DUH-Chef Jürgen Resch und forderte eine bundesweite Regelung. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte nach dem Urteil Gespräche mit Kommunen und Ländern an. Man wolle das Urteil zunächst genau prüfen. “Das heißt nicht, dass von heute auf morgen Fahrverbote in Kraft treten”, betonte Umweltministerin Hendricks.

MAMMUT-AUFGABE FÜR DIE STÄDTE

Der Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Gerd Landsberg erklärte, das Urteil sei kein voller Erfolg der DUH, denn Fahrverbote kämen nur für bestimmte Fahrzeuge zu bestimmten Zeiten in Frage. Die Kommunen seien zudem nicht in der Lage, die Verbote umzusetzen, sagte er dem SWR. Es sei eine Mammut-Aufgabe, in München etwa Tausende von Schildern aufzustellen und womöglich 100 neue Jobs für Kontrolleure zu schaffen.

Der Deutsche Städtetag rechnet nicht mit kurzfristig eingeführten Fahrverboten. Jetzt seien die Länder mit überarbeiteten Luftreinhalteplänen, und auch die Autoindustrie am Zug. Wenn die Diesel-Nachrüstung per Software-Update nicht ausreiche, müsse eine Hardware-Nachrüstung her. “Mit dem Urteil steigt der Druck auf die Automobilindustrie, Diesel-Pkw sauberer zu machen”, erkärte Städtetagspräsident Markus Lewe.

Wirtschaftsverbände reagierten alarmiert. “Die Entscheidung ... gefährdet die Existenz vieler kleiner und mittlerer Unternehmen”, warnte der Präsident des Mittelstandsverbandes BVMW Mario Ohoven. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer forderte Ausnahmen für die Branche. Der Einzelhandelsverband mahnte, die Innenstädte müssten mit dem Auto erreichbar bleiben, dafür seien umfassende Konzepte nötig.

Zufrieden mit dem Urteil äußerten sich dagegen Verbände aus dem Natur- und Umweltschutz. Greenpeace begrüßt das Diesel-Urteil: ”Endlich ist der Weg frei, um die Gesundheit der Menschen wirksam zu schützen. “Die Kunden sind am Ende die Gelackmeierten”, befürchtete ein Börsenhändler. Denn sie und nicht die Autobauer müssten am Ende die Zeche zahlen, die die Hersteller verschuldet hätten.

RICHTER: KEINE ENTSCHÄDIGUNG FÜR AUTO-KÄUFER

Das Gericht erklärte, die Fahrverbote würden nur in wenigen Ballungsräumen eingeführt. Entschädigungen für die Besitzer seien nicht notwendig. Es gebe weder eine finanzielle Ausgleichspflicht noch sei von einem Zusammenbruch des Diesel-Gebrauchtwagenmarktes auszugehen. Das fehlende Bundesrecht kann Korbmacher zufolge kein Hindernis sein, um die EU-Vorschriften umzusetzen. Allerdings müssten die Maßnahmen zur Luftreinhaltung verhältnismäßig sein. Deshalb dürfe Stuttgart das Fahrverbot nur phasenweise einführen, beginnend mit älteren Fahrzeugen der Abgasnorm Euro 4, die bis 2009 galt. Bundesweit sind das nach Daten von Anfang 2017 rund 4,2 von insgesamt 15 Millionen Diesel-Pkw. Dieselautos der Norm Euro 5, die vier Jahre und älter sind, sollten nicht vor dem 1. September 2019 verbannt werden. Nach Daten von Anfang 2017 erfüllen bundesweit gut zwölf Millionen Diesel-Autos den Standard Euro 5 und älter.

Die bisherigen Anstrengungen Deutschlands zur Verminderung der Stickoxid-Werte stufte die EU-Kommission bisher als unzureichend ein und drohte mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Deutschland steht aber nicht allein am Pranger, sondern zusammen mit acht weiteren Mitgliedstaaten: Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Rumänien, Ungarn, der Tschechischen Republik und der Slowakei.