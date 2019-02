Airlines holen gestrandete Germania-Passagiere zurück

- von Klaus Lauer und Ilona Wissenbach

A message board with flights of German airlines Germania is pictured at Tegel airport in Berlin, Germany, February 5, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Nach der Pleite der Fluggesellschaft Germania sitzen Hunderte Passagiere im Ausland fest.

Eine genaue Zahl war am Dienstag von der deutschen Ferienfluglinie aber nicht zu erfahren. Reiseveranstalter bemühten sich auf Hochtouren, Fluggäste nach Deutschland zurückzuholen oder umzubuchen. Mehrere Airlines boten an, Germania-Kunden mit Sonderkonditionen zu fliegen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier signalisierte, die Bundesregierung werde nicht eingreifen. “Das ist ein Anwendungsfall von Marktwirtschaft”, sagte er in Berlin. Zudem sei das Problem wohl von einer “sehr viel begrenzteren Dimension” als 2017 bei der Pleite von Air Berlin mitten in den Sommerferien. Der Bund half damals mit einem Kredit, um den Flugbetrieb aufrecht zu erhalten.

Die Berliner Germania hatte am Montag Insolvenz angemeldet und noch in der Nacht zum Dienstag den Flugbetrieb eingestellt. “Leider ist es uns schlussendlich nicht gelungen, unsere Finanzierungsbemühungen zur Deckung eines kurzzeitigen Liquiditätsbedarfs erfolgreich zum Abschluss zu bringen”, erklärte Firmenchef Karsten Balke. Offen ist, was aus den mehr als 1100 Beschäftigten wird, ob der Flugbetrieb wieder aufgenommen und ob das Unternehmen weitergeführt werden kann. Die Vereinigung Cockpit (VC) erklärte, sie habe unter den Piloten viele Mitglieder, die sie beraten werde. Einen Tarifvertrag gebe es bei Germania aber nicht, so dass die Gewerkschaften außen vor seien, erklärten VC und Verdi.

Der irische Billigflieger Ryanair bot Mitarbeitern der Pleite-Airline per Video auf Twitter Jobs an. “Ich hoffe, dass viele Germania-Mitarbeiter in den nächsten Wochen zu Ryanair stoßen werden”, sagte Vorstand Peter Bellew.

TUI BERUHIGT: “NIEMAND MUSS SICH SORGEN MACHEN”

Von der Einstellung des Flugbetriebs sind nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) in den nächsten Wochen mehrere Zehntausend Reisende betroffen. Veranstalter kümmerten sich umgehend um ihre Kunden, die auf Germania gebucht waren. So teilte TUI mit, Gäste nach und nach auf andere Flugverbindungen umzubuchen. “Niemand muss sich Sorgen machen, dass er nicht in den Urlaub fliegen kann oder im Reiseziel festsitzt”, erklärte TUI-Touristikchef Stefan Baumert. Alltours erklärte, bei Flügen am Dienstag könne es zu Einschränkungen und Verzögerungen kommen. Für kurz bevorstehende und alle späteren Reisen mit Germania werde Ersatzbeförderung organisiert. Auch Schauinsland wollte seine Kunden schnellstmöglich informieren und für Alternativen sorgen. “Ein Team von 90 Mitarbeitern kümmert sich derzeit mit Hochdruck um unsere betroffenen Gäste”, teilte Schauinsland mit. Bis Ende des Sommers seien 70.000 Buchungen betroffen.

Während sich Pauschalreisende bei einer Airline-Pleite auf den Veranstalter verlassen können, müssen sich Fluggäste mit individueller Buchung selbst um Ersatz kümmern. “Den Kunden von Germania droht nun immenser Schaden”, sagte Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Nun räche sich, dass es immer noch keine Insolvenzversicherung für Fluggesellschaften gebe, die im Fall einer Pleite Kunden absichere. Ähnlich äußerte sich der DRV. TUI bot daher an, die Umbucher zur Hälfte des Preises zu befördern. Auch die Lufthansa stellte Sonderkonditionen für Germania-Fluggäste in Aussicht. Bis Ende Februar können die Betroffenen innerhalb Europas mit Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines zum Preis von 50 Euro buchen. Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings räumt Germania-Kunden 50 Prozent Rabatt an. Auch SunExpress, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, warb mit Sonderkonditionen.

“RUINÖSER WETTBEWERB” IN DER LUFTFAHRT

Die Gewerkschaft Verdi sprach von einem “ruinösen Wettbewerb” in der Luftfahrt. “Wie Easyjet, Ryanair und Eurowings hat auch Germania versucht, von der Air Berlin Insolvenz zu profitieren”, sagte Verdi-Bundesvorstand Christine Behle. Aufgrund des schwachen Finanzpolsters habe sich Germania jedoch übernommen und sei mit dem veränderten Geschäftsmodell gescheitert.

Seit der Pleite der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Air Berlin verschwanden schon mehrere kleine Airlines vom Markt, denn die steigenden Kosten für Treibstoff belasteten, während das Überangebot an Flügen in Europa die Preise drückt. Germania sei aggressiv gewachsen von 500.000 Sitzen Kapazität im Jahr 2008 auf zuletzt sechs Millionen, erklärte Daniel Röska, Branchenexperte von Bernstein Research. Die Lufthansa habe die stärksten Überschneidungen und könne deshalb am meisten von den wechselnden Kundenströmen profitieren.

Bei Germania soll nun ein Sanierungsexperte das Ruder übernehmen. Der Berliner Anwalt Rüdiger Wienberg wurde seiner Kanzlei zufolge zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Wienberg war auch Insolvenzverwalter der Solarfirma Solon. Ein Sprecher von Wienberg sagte, es sei noch offen, ob der Flugbetrieb wieder aufgenommen und ob das Unternehmen weitergeführt werden könne. Zunächst gehe es darum, sich einen Überblick zu verschaffen.

Die 1986 gegründete Germania hatte zuletzt insgesamt 37 Flugzeuge im Einsatz. Von 18 Abflughäfen aus bot das Unternehmen Verbindungen zu mehr als 60 Zielen innerhalb Europas, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten an. Die Airline mit dem grün-weißem Logo schrieb ihrem Chef Balke zufolge 2018 rote Zahlen. Der Insolvenzantrag gelte für die Germania Fluggesellschaft mbH und ihre Schwesterunternehmen für technische Dienstleistungen, die Germania Technik Brandenburg GmbH, sowie die Germania Flugdienste GmbH. Die Schweizer Germania Flug AG und die Bulgarian Eagle seien nicht betroffen. “Bei uns läuft der Betrieb wie gewohnt weiter”, sagte Urs Pelizzoni, Verwaltungsrat der Germania Flug AG.