Gerresheimer erst ab 2020 wieder auf Wachstumskurs

Düsseldorf (Reuters) - Der neue Gerresheimer-Chef will den für die Pharma- und Kosmetikindustrie produzierenden Verpackungshersteller bis 2020 wieder in die Spur bringen.

“Ich bin bei Gerresheimer angetreten, das Unternehmen wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen,” sagte der seit gut drei Monaten amtierende Konzernchef Dietmar Siemssen am Donnerstag in Düsseldorf. Neben dem Ausbau von Produktionen soll dabei auch die neue Tochter Sensile Medical und ihr Geschäft mit Mikropumpen für medizinische Anwendungen helfen.

Allerdings lief der Start der Schweizer Firma unter dem Dach der Düsseldorfer nicht rund. Siemssen musste einräumen, dass mit dem US-Konzern scPharmaceuticals ein “signifikanter Kunde” abgesprungen sei. “Es gab keinerlei Indikation”, betonte der ehemalige Chef des Autozulieferers Stabilus. Die Sensile-Pumpen seien auf dem neuesten Stand der Technik. Gerresheimer hatte Sensile im vergangenen Sommer übernommen. Der ursprünglich genannte Kaufpreis von 350 Millionen Euro werde sich auf 260 Millionen Euro reduzieren, erklärte der scheidende Finanzvorstand Rainer Beaujean. Es sei vertraglich vereinbart, dass sich der Betrag jeweils nach Erreichen von festgelegten Zielen reduzieren kann.

HÖHERE DIVIDENDE LOCKT ANLEGER

In dem im November abgelaufenen Bilanzjahr 2018 sorgten Sondereffekte für einen leichten Rückgang des bereinigten operativen Gewinns (Ebitda) auf 308 (310,8) Millionen Euro bei einem Umsatzplus von währungsbereinigt 4,3 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Positive Effekte aus der US-Steuerreform ließen derweil das bereinigte Konzernergebnis auf 178 (Vorjahr: 127,5) Millionen Euro anschwellen. An dem Zuwachs sollen die Anteilseigner mit einer um fünf Cent auf 1,15 Euro angehobenen Dividende beteiligt werden. Das ließ die Anleger zugreifen: Die Aktien schnellten um bis zu 13,3 Prozent auf 64,55 Euro. Damit lagen sie an der Spitze des Nebenwerteindex MDax und notierten so hoch wie seit vier Monaten nicht mehr.

Für 2019 kündigte Siemssen einen Umsatz in der Bandbreite von rund 1,4 bis 1,45 Milliarden Euro an und ein bereinigtes Ebitda von etwa 295 Millionen Euro, das auch fünf Millionen Euro höher oder niedriger ausfallen könnte. Für die Jahre 2020 bis 2022 stellte der Manager Umsatzzuwächse von vier bis sieben Prozent in Aussicht. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) soll 2020 etwa 21 Prozent erreichen und danach 23 Prozent. Aktuell liegt sie bei 21,8 Prozent.