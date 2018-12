Techniker Krankenkasse senkt Beitrag um 0,2 Prozentpunkte

Berlin (Reuters) - Die Techniker als größte gesetzliche Krankenkasse senkt zum nächsten Jahr ihren Zusatzbeitrag um 0,2 Prozentpunkte auf 0,7 Prozent.

Dies entschied der Verwaltungsrat am Freitag in Hamburg. Damit liegt der Beitragssatz der Techniker Krankenkassen unter dem von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für nächstes Jahr festgelegten Durchschnittssatz von 0,9 Prozent. In diesem Jahr liegt er bei einem Prozent.

Allerdings kann jede Kasse den Zusatzbeitrag je nach Finanzlage individuell festsetzen. Die Entscheidung des Ministers setzt die Kassen gleichwohl unter Druck. Die Barmer als zweitgrößte Kasse will ihren Zusatzbeitrag bei 1,1 Prozent konstant halten und liegt damit über dem Durchschnitt.

Noch zahlen den Zusatzbeitrag nur die Beschäftigten, ab 2019 wird er durch eine Gesetzesänderung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemeinsam getragen. Hinzu kommt stets der allgemeine Beitragssatz, der per Gesetz bei 14,6 Prozent des Bruttolohns festgeschrieben ist. Diesen teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer ohnehin.