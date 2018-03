Spahn will Pflegeberuf attraktiver machen

Berlin (Reuters) - Der neue Gesundheitsminister Jens Spahn will in seiner Amtszeit den Pflegeberuf attraktiver machen und Pflegekräfte besser bezahlen.

German Health Minister Jens Spahn is sworn-in by Parliament President Wolfgang Schaeuble in Germany's lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, March 14, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Es gehe darum, die Zahl der Ausbildungsplätze weiter zu erhöhen, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in einer Rede beim Deutschen Pflegetag in Berlin. In vielen Regionen gebe es noch immer mehr Bewerber als verfügbare Kapazitäten. Notwendig sei zudem ein breitgefächertes Angebot an Berufen. “Ich möchte, dass die Pflege besser bezahlt wird.” Ziel der Koalition sei es, zu einer Tarifbezahlung in der Pflege zu kommen. Dazu sollten Tarifverträge als allgemeinverbindlich erklärt werden.

Als wichtig bezeichnete es der erst am Vortag vereidigte Minister, dass das für die Pflege vorgesehene Geld “am Ende als Pflege beim Patienten durch Pflegekräfte” ankomme. Es könne nicht sein, dass das Geld in andere Bereiche fließe.

Spahn betonte zugleich, es gebe bei den geplanten Reformen noch viele Probleme zu lösen. “Ich finde, ich sollte als Bundesgesundheitsminister so ehrlich zu Ihnen sein, dass ich sage, das ist nicht mal eben so gemacht”, sagte er an das Fachpublikum gerichtet.