Bundesregierung - Glyphosat-Ausstieg läuft praktisch schon

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will den schrittweisen Ausstieg aus dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat weiter vorantreiben.

German Agriculture Minister Julia Kloeckner before the weekly cabinet meeting in Berlin, Germany, March 21, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner halte sich strikt an den Koalitionsvertrag und wolle die darin beschriebene “systematische Minderungsstrategie” für das Pflanzenschutzmittel umsetzen, sagte eine Sprecherin Klöckners am Montag in Berlin. Ziel sei, die Glyphosat-Anwendung so schnell wie möglich zu beenden.

Ein Sprecher des Umweltministeriums ergänzte: “Das Stichwort ist ‘Anwendung beenden’.” Um ein Verbot des Wirkstoffes gehe es derzeit aber nicht, denn auf europäischer Ebene sei vor noch nicht zu langer Zeit eine weitere fünfjährige Zulassung beschlossen worden. Allerdings hätten die Pflanzenschutzmittel, die Glyphosat enthielten, ihre Zulassung in Deutschland verloren. Für sie müssten nun entsprechende neue Anträge gestellt werden, über die die zuständigen Behörden dann im Laufe des Jahres entscheiden müssten. Praktisch gesehen sei der Ausstieg aus Glyphosat längst im Gange, denn rund 180 Kommunen hätten sich bereits entschlossen, auf ihren kommunalen Flächen keine solchen Mittel einzusetzen. “Wir sind da bereits mitten in diesem Prozess”, sagte der Sprecher des Umweltministeriums.