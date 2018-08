Elektroroller-Bauer Govecs strebt an Frankfurter Börse

Frankfurt (Reuters) - Der Elektroroller-Bauer Govecs will bald sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern.

Mit dem Geld aus dem Börsengang will das Münchner Unternehmen insbesondere seine Produktion ausbauen, wie Govecs am Freitag mitteilte. Finanzkreisen zufolge soll der Emissionserlös bei rund 100 Millionen Euro liegen, der Großteil davon soll an das Unternehmen selbst fließen. Govecs nannte als Termin für den Börsengang zwar nur den Herbst, doch in der Regel vergehen zwischen der offiziellen Ankündigung und der Erstnotiz rund vier Wochen.

Die 2009 gegründete Firma erwartet in diesem Jahr einen Umsatzanstieg auf 24 bis 28 Millionen Euro von 15 Millionen Euro im Vorjahr. Begleitet wird der Börsengang im streng regulierten Prime Standard der Frankfurter Börse vom Bankhaus Lampe und der Commerzbank.