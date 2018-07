Bundesregierung sieht keine Gefahr für Brexit-Gespräche - "Zeit drängt"

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung sieht nach dem Rücktritt des britischen Brexit-Ministers David Davis die Zusammenarbeit mit Großbritannien nicht gefährdet.

German Chancellor Angela Merkel and Britain's Prime Minister Theresa May arrive for a statement prior to a meeting at the chancellery in Berlin, Germany, November 18, 2016. REUTERS/Michael Sohn/Pool

Man habe “sicher keinen Zweifel daran, dass die britische Regierungsseite verhandlungsfähig ist”, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Rainer Breul, am Montag in Berlin. Es sei zu begrüßen, dass nun präzisere Vorschläge der britischen Seite zum Brexit auf den Tisch gelegt würden. Dann werde man sich genau ansehen, was in dem Weißbuch enthalten sei und darüber im Kreis der EU-Mitgliedstaaten beraten.

Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz sagte, die Brexit-Verhandlungen gingen jetzt in die entscheidende Phase. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits in der vergangenen Woche gesagt habe: “Die Zeit drängt.” Daher sei es wichtig, dass die britische Regierung in den nächsten Tagen entscheide und dann die Diskussion darüber in Gang gesetzt werden könne.

Fietz sagte zudem, es gebe keinen Dissens zwischen Merkel und Innenminister Horst Seehofer, der sich in einem Brief an die EU-Kommission gewandt hatte. Merkel und Seehofer seien sich einig, dass das Sicherheitsbedürfnis der Bürger auch nach dem Brexit gewahrt bleiben müsse, sagte sie. Die Kanzlerin habe mehrfach betont, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der EU beim Thema Sicherheit weiter wichtig sei.

Seehofer hat Medienberichten zufolge die EU-Kommission in einem Brief aufgefordert, in den Brexit-Verhandlungen Flexibilität walten zu lassen. Das Ziel müsse unter anderem eine “uneingeschränkte Sicherheitszusammenarbeit” mit Großbritannien nach dem EU-Austritt des Landes sein. Laut “Süddeutscher Zeitung” machte die Ständige Vertretung Deutschlands in Brüssel als Reaktion deutlich, dass Seehofers Schreiben nicht der Haltung der Bundesregierung entspricht.