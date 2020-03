E.ON baut mit Partner Kundenplattform in Großbritannien auf

E.ON headquarters in Essen, Germany, March 15, 2017. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern E.ON will mit einer neuen Plattform für Strom- und Gaskunden sein schwächelndes Vertriebsgeschäft in Großbritannien auf Vordermann bringen.

Mit dem Partner Kraken Technologies habe E.ON hierzu eine strategische Vereinbarung über das Privat- und Gewerbekundengeschäft von E.ON in Großbritannien geschlossen, teilte der Versorger am Montag mit. Im Zuge der Partnerschaft werde E.ON die Tochtergesellschaft E.ONnext gründen. E.ONnext werde die Kundenplattform von Kraken Technologies nutzen und mit dem Partner weiterentwickeln. In einem ersten Schritt würden die ehemaligen Privat- und Gewerbekunden von der übernommenen Innogy-Tochter npower ab dem Frühjahr 2020 eingebunden, die Privat - und Gewerbekunden von E.ON UK folgten ab 2021.

E.ON erwartet ein weiterhin kombiniertes EBIT von mindestens 100 Millionen britischen Pfund im Jahr 2022, hieß es ferner. Im Jahr 2023 werde eine Verbesserung um mehr als 50 Millionen Pfund und nach 2023 um mehr als 100 Millionen im Vergleich zur vorherigen Planung erwartet.