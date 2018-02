Merkel empfängt britische Premierministerin May

Berlin (Reuters) - Kanzlerin Angela Merkel empfängt heute (Freitag) die britische Premierministerin Theresa May in Berlin.

Beide wollen am Nachmittag (Pressekonferenz um 17.00 Uhr) über europapolitische Fragen, den EU-Austritt Großbritanniens sowie internationale Themen sprechen. Die Regierung in London ist sich in der Frage uneins, ob ein harter oder weicher Austritt angestrebt werden soll. Bei einem harten Austritt würden alle Bindungen an die EU ohne Übergang gekappt. Zuletzt hatte der EU-Chefunterhändler Michel Barnier vor großen Problemen bei den Verhandlungen gewarnt. May will am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede halte. Dabei werden Erläuterungen erwartet, wie sich die britische Regierung das künftige Verhältnis zwischen ihrem Land und der EU vorstellt.