Merkel empfängt am Freitag Premierministerin May in Berlin

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am Freitag die britische Premierministerin Theresa May in Berlin.

Bei dem Gespräch im Kanzleramt stünden europapolitische Fragen, der EU-Austritt Großbritanniens sowie aktuelle internationale Themen auf der Agenda, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag mit.

May will am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede halte. Dabei werden Erläuterungen erwartet, wie sich die britische Regierung das künftige Verhältnis zwischen ihrem Land und der EU vorstellt. Wichtiges Thema der Unterredung dürfte aber auch der Streit zwischen USA und EU über die Zukunft des Atom-Abkommens mit dem Iran sein. US-Präsident Donald Trump hat mit dem Ausstieg der USA gedroht, die EU-Staaten wollen daran festhalten.