Deutsche Großhändler erhöhen Umsatzprognose für 2017 deutlich

Berlin (Reuters) - Die deutschen Großhändler heben ihre Umsatzprognose nach der unerwartet guten ersten Jahreshälfte kräftig an.

A picture illustration of Euro banknotes, April 25, 2014. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

2017 dürften die Einnahmen um bis zu 3,5 Prozent auf den Rekordwert von 1,184 Billionen Euro wachsen, kündigte der Branchenverband BGA am Mittwoch in Berlin an. Bislang hatte er lediglich ein Plus von einem Prozent vorausgesagt. “Die Stimmung ist aktuell so gut wie seit sechs Jahren nicht mehr”, begründete BGA-Präsident Anton Börner den Optimismus. “Globale Unwägbarkeiten können bislang ausgebügelt werden. Solange diese Krisen und Kriege keine Auswirkungen auf die Handelsströme haben, schlagen sie nicht auf unser Geschäft durch.”

Im ersten Halbjahr steigerten die Großhändler ihren Umsatz nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 5,5 Prozent. Die Branche gilt als Bindeglied zwischen Industrie, Handwerk, Gastronomie und Einzelhändlern. Ihr werden rund 125.000 Unternehmen mit fast zwei Millionen Beschäftigten zugeordnet.