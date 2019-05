Union lehnt SPD-Grundrente-Plan als ungerecht ab

Chairman of the Junge Union (Young Union) Paul Ziemiak attends the Christian Democratic Union (CDU) party congress in Hamburg, Germany, December 8, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Berlin (Reuters) - Die CDU lehnt das von der SPD vorgelegte Konzept für eine Grundrente strikt ab.

“Es ist weder finanziert, noch ist diese Rente gerecht”, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Mittwoch im ZDF. “Die Finanzierung der Grundrente besteht allein aus Luftbuchungen. Kein Cent davon ist real vorhanden”, kritisierte der haushaltspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg. Auch der Unions-Wirtschaftsflügel erklärte gegenüber Reuters, das Konzept von Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz habe keine Chance, in der großen Koalition umgesetzt zu werden. Dies sagte auch CSU-Chef Markus Söder der “Bild”.

Die SPD will ab dem Jahr 2021 eine Grundrente für Geringverdiener einführen und zur Finanzierung Milliardenbeträge aus der Arbeitslosenversicherung heranziehen. Die SPD-Politiker Heil und Scholz hatten das Konzept am Dienstagabend bekanntgegeben, über das nun mit der Union verhandelt werden solle.

Die jährlichen Kosten werden in dem Reuters vorliegenden Gesetzentwurf des Arbeitsministers im Jahr 2021 anfangs auf rund 3,8 Milliarden Euro beziffert. Davon sollen 1,9 Milliarden Euro durch höhere Rentenbeiträge der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Arbeitslose finanziert werden. Zudem soll der Bundeszuschuss an die Rentenkasse im Jahr 2021 um 1,8 Milliarden Euro und später noch stärker steigen. Um dies zu finanzieren, will die SPD den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Hotel-Übernachtungen wieder erhöhen, 500 Millionen Euro aus der geplanten Finanztransaktionssteuer heranziehen und 400 Millionen Euro zusätzlich aus dem Haushalt des Arbeitsministeriums beisteuern.

UNION VERWEIST AUF KOALITIONSVERTRAG

Die Kritik der Union setzt an zwei zentralen Punkten an. Zum einen wird der Finanzierungsweg abgelehnt. Zum anderen heißt es im Koalitionsvertrag: “Voraussetzung für den Bezug der Grundrente ist eine Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der Grundsicherung.” Deshalb hatten im Vorfeld CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Kanzlerin Angela Merkel betont, dass die gemeinsam verabredete Reform nur mit dieser Prüfung kommen werde. Dadurch würde sich die Zahl der Anspruchsberechtigten und damit auch der Finanzbedarf drastisch reduzieren. Die SPD rechnet dagegen damit, dass ohne Prüfung drei Millionen Rentner in den Genuss der Grundrente kämen.

“Dieses Gesetz wird so den Bundestag nie passieren”, kündigte CDU-Generalsekretär Ziemiak an. Der Vorschlag falle in die Kategorie “Wahlkampf”, sagte der stellvertretende Unions-Fraktionschef Carsten Linnemann zu Reuters. “Die Finanzierung über Steuern oder gar verkappte Steuererhöhungen ist im Koalitionsvertrag ausgeschlossen und wird es mit der Union nicht geben”, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Union, Joachim Pfeiffer. Ziemiak kritisierte auch, dass es die Grundrente nach SPD-Vorstellung erst nach 35 Arbeitsjahren geben solle. “Was ist eigentlich mit den Menschen, die 34 Jahre gearbeitet haben? Sollen die keine Leistung bekommen?” Auch Merkel plädiert für eine gleitende Regel, bei der man umso mehr Rente bekommen sollte, je länger man gearbeitet hat.

Kritik kam auch von den Arbeitgebern. “Eine Grundrente geht nicht ohne Grundrechenarten”, sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Das SPD-Konzept ungerecht und nicht finanzierbar. “Es kann nicht gerecht sein, dass jemand, der die Hälfte an Beiträgen gezahlt hat, dann genauso viel bekommen kann, wie jemand, der das Doppelte eingezahlt hat.”