Umfrage - Verbraucher geben 851 Mio Euro für Muttertagsgeschenke aus

Pink roses are pictured at a flower shop in Frankfurt February 13, 2013. REUTERS/Lisi Niesner (GERMANY - Tags: SOCIETY)

Berlin (Reuters) - Die Verbraucher in Deutschland wollen einer Studie zufolge für Muttertagsgeschenke rund 851 Millionen Euro ausgeben.

Spitzenreiter seien mit deutlichem Abstand Blumen, teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Donnerstag unter Berufung auf eine Umfrage unter 1.500 Konsumenten mit. Beliebt seien auch Lebensmittel, Parfüm und Kosmetikprodukte. “Der Muttertag bringt wichtige Umsatzimpulse für viele Handelsunternehmen”, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. So wollten 28 Prozent der Befragten in diesem Jahr gezielt Produkte zum Muttertag einkaufen, der am Sonntag begangen wird. Knapp 88 Prozent davon täten dies jedes Jahr. “Nur rund zehn Prozent beschenken ihre Mütter in diesem Jahr ausnahmsweise.”