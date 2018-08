Hannover Rück holt neuen Vorstandschef von Swiss Re

München (Reuters) - Der weltweit viertgrößte Rückversicherer Hannover Rück bekommt im Frühjahr einen neuen Vorstandschef.

Ulrich Wallin, der die Hannover Rück seit 2009 führt, geht dann mit 64 Jahren in den Ruhestand, wie die Talanx-Tochter am Dienstag in Hannover mitteilte. Sein Nachfolger kommt von Swiss Re: Der 53 Jahre alte Jean-Jacques Henchoz zieht zum 1. April in den Vorstand ein und löst nach der Hauptversammlung am 8. Mai 2019 Wallin ab. Der Schweizer ist bei der Nummer zwei in der Rückversicherungsbranche derzeit für das Geschäft in Europa, Asien und dem Nahen Osten zuständig und gehört seit 2012 dem Führungsgremium von Swiss Re an. Er zieht als Hannover-Rück-Chef auch in den Vorstand der Muttergesellschaft Talanx ein.

Der Jurist Wallin hat sein gesamtes Berufsleben im Konzern verbracht. 1982 hatte er beim Industrieversicherer HDI begonnen, zwei Jahre später wechselte er zur E+S Rück, die später ein Teil von Hannover Rück wurde. 2001 rückte er in den Vorstand auf, acht Jahre später wurde er Vorstandschef.