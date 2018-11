Haushaltsausschuss gewährt mehr Geld für von der Leyen & Co

FILE PHOTO: German Defence Minister Ursula von der Leyen visits the Transport Helicopter Regiment 30 in Niederstetten, Germany, August 20, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski/File Photo

Berlin (Reuters) - Der Haushaltsausschuss hat in den Schlussberatungen zum Etat 2019 Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen einen kräftigen Nachschlag gewährt.

Auch die Ministerien für Arbeit, Inneres und Familie bekommen deutlich mehr Geld. Dennoch sollen die Ausgaben des Bundes insgesamt etwas geringer ausfallen, wie der Bundestags-Haushaltsausschuss nach rund 16-stündigen Beratungen über das neue Budget des Bundes am frühen Freitagmorgen beschloss. Gelingen soll das, indem die Ausgabenposten für Zinsen deutlich gekürzt und auch die Flüchtlingsrücklage angezapft werden soll. Damit soll der Bundeshaushalt zum sechsten Mal in Folge ohne neue Schulden finanziert werden und so die “schwarze Null” gewahrt bleiben.

Insgesamt sieht der Bundesetat 2019 in der vom Ausschuss verabschiedeten Endfassung Ausgaben von 356,4 Milliarden Euro vor, etwas weniger als die 356,8 Milliarden Euro im Entwurf von Scholz vom Juli. Die Investitionen sollen mit 38,9 Milliarden um eine Milliarde Euro aufgestockt werden. Vom Bundestag beschlossen werden soll der Etat noch im November.

Von der Leyen genehmigte der Ausschuss eine stärkere Etaterhöhung als von Scholz ursprünglich vorgesehen. Das Gremium stockte das Ressortbudget um 326,5 Millionen Euro auf 43,23 Milliarden auf. Das Arbeitsministerium soll sogar eine Milliarde Euro mehr erhalten, das Innenressort eine Dreiviertel Milliarde Euro mehr. Deutliche Erhöhungen erhalten auch die Ressorts für Entwicklungszusammenarbeit, Verkehr sowie Familie.

Kritik an den mit der Koalitionsmehrheit gefassten Beschlüssen des Ausschusses kam von der Opposition. Der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke bemängelte: “Die Koalition hat keinerlei neue Zeichen gesetzt.” Die “schwarze Null” sei nur durch einen Griff in letzter Minute in die “Schattenkasse der Asylrücklage” gelungen. Scholz habe es nicht geschafft, neue Ausgabenforderungen seiner Kollegen abzuwehren und sei “kein sparsamer Finanzminister”. Frickes Grünen-Kollege Sven-Christian Kindler sprach von einem “Haushalt des Weiter so”. Die Koalition verteile Geld mit der Gießkanne und habe getrickst. Dagegen sprach der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg, von einem Haushalt, der in die Zukunft weise und Deutschland stärker mache.

Die Koalitions-Haushälter gaben zudem grünes Licht für einen stärkeren Personalzuwachs bei den Bundesministerien und den ihnen zugeordneten Behörden und Ämtern, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Koalitionskreisen erfuhr. Insgesamt sieht der abschließende Etatentwurf für den Bund im Jahr 2019 rund 8750 neue Stellen vor. Davon entfallen auf die Ministerien knapp 990. Allein rund 3120 neue Stellen sollen die Sicherheitsbehörden stärken, 775 den Zoll. Gegenüber den ursprünglichen Plänen von Scholz, die bereits eine kräftige Erhöhung vorsahen, genehmigte der Ausschuss zusätzlich 2923 neue Stellen - davon gut 400 in den Ministerien. Prozentual fallen die Zuwächse im Familienministerium mit 18,6 Prozent und im Justizministerium mit elf Prozent besonders hoch aus.