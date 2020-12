Scholz verteidigt hohe Neuverschuldung - Opposition warnt vor "süßem Gift"

German Finance Minister Olaf Scholz speaks at the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, December 8, 2020. REUTERS/Michele Tantussi

Berlin (Reuters) - Finanzminister Olaf Scholz hat zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag die für 2021 geplante Neuverschuldung von fast 180 Milliarden Euro verteidigt.

Durch den Einsatz massiver Finanzmittel sei Deutschland bislang ökonomisch und sozial besser durch die Coronavirus-Krise gekommen als von vielen anfangs erwartet, sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Dienstag in Berlin. Die Tilgung der jetzigen Schulden sieht er nicht als Gefahr. “Wir werden aus der Krise herauswachsen.” Dies könne wieder gelingen, wie schon nach der weltweiten Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren. Wichtig seien dabei vor allem Investition in Zukunftsfelder.

Mit der Aussprache über den Etat des Finanzministeriums begann der Bundestag seine Beratungen über den Haushaltsentwurf für 2021. Dieser sieht Ausgaben von fast 500 Milliarden Euro vor und soll am Freitag verabschiedet werden - mit der zweithöchsten Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. Dazu soll der Bundestag am Nachmittag erneut mit Kanzlermehrheit die Schuldenbremse im Grundgesetz aussetzen.

Kritik kam erwartungsgemäß von der Opposition. “Schulden sind ein süßes Gift”, sagte Christian Dürr von der FDP. So würden die jetzigen Lasten auf künftige Generationen übergehen, was inakzeptabel sei. Die AfD hält die Corona-Politik der Regierung für “völlig unverhältnismäßig”, Strukturen in der Wirtschaft würden durch die Einschränkungen zerstört. Der Lockdown müsse schnell enden, 2021 werde auch so Zehntausende Insolvenzen bringen. Die Linken kritisierten vor allem den Verteidigungsetat. “Die Rüstungsausgaben sind in den letzten Jahren explodiert”, sagte Gesine Lötzsch. Die Gelder wären in der Bildung, im Klimaschutz und für Wohnungen besser investiert.

Die Grünen kündigten an, sich bei der Abstimmung zur Abweichung von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse enthalten zu wollen. Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler verwies vor allem auf zu kurze Tilgungsfristen bei der Rückführung der Corona-Schulden. “Aktuell verdient der Staat gerade Geld mit der Aufnahme von Krediten.” Die negativen Zinsen müssten genutzt werden, zumal Deutschland international eine verhältnismäßig geringe Schuldenquote habe. Die Hilfen für die Wirtschaft könne man sich leisten. Außerdem wollen die Grünen bis 2030 zusätzliche Investitionen von 50 Milliarden Euro pro Jahr. “Nach Corona darf nicht der Rotstift angesetzt werden.”

Die Industriestaaten-Organisation OECD rät der Bundesregierung von einer zu frühen Rückkehr zu strikter Haushaltsdisziplin nach der Corona-Rezession ab. “Eine sofortige Wiedereinführung einer strengen Defizitbegrenzung gemäß der Schuldenbremse könnte die Erholung gefährden.” Im Falle einer schwachen Konjunkturerholung sollten sogar zusätzliche Stützungsmaßnahmen ergriffen werden. Fiskalische Impulse dürften nur dann schrittweise entzogen werden, wenn die Konjunkturbelebung “richtig in Gang gekommen ist”.