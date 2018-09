Einzelhändler optimistisch - HDE-Wachstumsprognose bekräftigt

Düsseldorf (Reuters) - Die deutschen Einzelhändler gehen ihrem Branchenverband HDE zufolge optimistisch in die zweite Jahreshälfte mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft.

People carry their shopping bags in downtown Hamburg, Germany, January 25, 2018. REUTERS/Fabian Bimmer

“Der Einzelhandel in Deutschland läuft weiterhin gut”, teilte der HDE am Donnerstag in Düsseldorf mit. Der Verband halte deshalb an seiner Prognose eines Umsatzwachstums von zwei Prozent in diesem Jahr fest. Wachstumstreiber sei dabei der florierende Online-Handel. Die Stimmung der Verbraucher habe sich zuletzt aber leicht eingetrübt, beklagte der Verband. Grund dafür sei weniger eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation als eine “diffuse politische Stimmungslage”.

Das Statistische Bundesamt hatte im ersten Halbjahr ein Umsatzplus von drei Prozent für die Branche registriert, preisbereinigt (real) gab es einen Anstieg von 1,4 Prozent. Der Einzelhandel profitiert von der Rekordbeschäftigung, höheren Löhnen, niedrigen Zinsen und der guten Kauflaune der Deutschen.