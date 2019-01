Partner aus China steigt bei Heidelberger Druckmaschinen ein

Frankfurt (Reuters) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hat einen neuen Ankeraktionär aus China.

Der langjährige Vertriebspartner Masterwork Group wolle sich über eine Barkapitalerhöhung mit 8,5 Prozent an Heideldruck beteiligen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Gemeinsam mit dem Maschinenbauer aus China will der SDax-Konzern demnach seine Marktposition im wachsenden Verpackungsdruck ausbauen. Die Kapitalmaßnahme soll bis Ende des ersten Quartals umgesetzt werden. Der Aufsichtsrat von Heideldruck sowie chinesische Behörden müssen dafür noch grünes Licht geben.