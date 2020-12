HelloFresh peilt Jahresumsatz von zehn Milliarden Euro an

Euro currency bills are pictured at the Croatian National Bank in Zagreb, Croatia, May 21, 2019. Picture taken May 21, 2019. REUTERS/Antonio Bronic

Berlin (Reuters) - Der Kochboxen-Anbieter HelloFresh peilt einen Jahresumsatz von zehn Milliarden Euro an.

Das sei das mittelfristige Ziel, sagte Firmenchef Dominik Richter am Donnerstag auf dem Kapitalmarkttag des Berliner Unternehmens an. 2019 nahm HelloFresh mit damals knapp drei Millionen Kunden währungsbereinigt 1,76 Milliarden Euro ein. In diesem Jahr werden sich die Erlöse mehr als verdoppeln.

Um weiter zu wachsen, will HelloFresh unter anderem neue Märkte erobern, das Angebot in den bestehenden Ländern erweitern und dort weitere Kunden anlocken. Nach dem Kauf des Fertigerichte-Anbieters Factor75 will das Unternehmen diesen Bereich ausbauen. Aktuell profitiert der Anbieter von Lebensmitteln in “Kochboxen”, die im Abonnement mit Rezepten und abgemessenen Zutaten direkt an die Haustür geliefert werden, von der Corona-Pandemie mit ihren Ausgangsbeschränkungen und dem Trend zum Homeoffice.