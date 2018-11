Hessen-CDU will am Wochenende über Koalitionspartner entscheiden

Christian Democratic Union (CDU) top candidate and Hesse State PM Bouffier attends a news conference following the Hesse state election in Berlin, Germany, October 29, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Frankfurt (Reuters) - Die CDU in Hessen will am Wochenende entscheiden, mit welcher Partei sie in Koalitionsverhandlungen eintritt.

Das kündigte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montagabend in Wiesbaden an. Ein zweites Sondierungsgespräch mit den Grünen und ihrem Spitzenkandidaten Tarek al-Wazir habe in “konstruktiver Atmosphäre” stattgefunden. Es seien auch bereits konkrete Themen für eine mögliche weitere gemeinsame Regierung angesprochen worden. Als wahrscheinlich gilt eine Neuauflage der Schwarz/Grünen-Koalition, die eine Mehrheit von einer Stimme hätte. Im Laufe der Woche will die CDU noch mit der SPD und der FDP sprechen, auch die Grünen treffen sich erneut mit den Sozialdemokraten.

Rechnerisch möglich wäre in Hessen auch eine Koalition von CDU und SPD, die auch nur eine Mehrheit von einer Stimme hätte, sowie ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen, FDP und eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen, FDP. Die FDP hat aber bereits eine Regierungsbeteiligung unter den Grünen ausgeschlossen.