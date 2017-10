Hochtief nimmt Bieterkampf um spanische Abertis auf

Düsseldorf (Reuters) - Die Übernahmeschlacht um Abertis ist entbrannt: Deutschlands größter Baukonzern Hochtief legte am Mittwoch eine 17,1 Milliarden Euro schwere Offerte für den spanischen Mautstraßen-Betreiber vor.

A logo of German construction group Hochtief is seen at the building site of the new skyscraper 'Tower 185' in Frankfurt January 4, 2011. Spanish builder ACS has secured a crucial 30 percent holding in Hochtief following a hotly contested takeover bid, allowing it to build a controlling interest in the German construction group. REUTERS/Wolfgang Rattay (GERMANY - Tags: BUSINESS)

“Zusammen können Hochtief und Abertis einen integrierten Infrastrukturkonzern mit einzigartiger globaler Ausrichtung schaffen”, sagte Hochtief-Chef Marcelino Fernandez Verdes: “Beide Unternehmen passen perfekt zusammen.” Das Angebot besteht aus Cash und Aktien, es wird also auch eine Kapitalerhöhung fällig. Hochtief, Tochter der spanischen ACS, will die italienische Atlantia übertrumpfen, die ebenfalls um Abertis buhlt und Insidern zufolge schon einige Investoren überzeugt hat. Die Italiener sind mit rund 17 Milliarden Euro im Rennen - und könnten ihre Offerte nun in die Höhe schrauben.

Abertis betreibt mautpflichtige Straßen und Autobahnen in Spanien und ist auch in Chile und Brasilien aktiv. Insgesamt umfasst das Straßennetz mehr als 8600 Kilometer in 14 Ländern. Das Unternehmen expandierte in den vergangenen Jahren stark außerhalb Spaniens und ist hoch profitabel - das weckt Begehrlichkeiten.

Dass Hochtief in den Startlöchern steht, hatte sich seit Tagen abgezeichnet. Nun segnete der Aufsichtsrat die Pläne ab. Vorstandschef Fernandez Verdes betonte, Hochtief bietet den Abertis-Aktionären eine Prämie von 13,7 Prozent gegenüber dem Angebot von Atlantia. Insgesamt legen die Essener 18,76 Euro in bar für eine Abertis-Aktie auf den Tisch - oder 0,1281 neue Hochtief-Aktien. Es könnten neue Aktien im Wert von rund 3,6 Milliarden Euro ausgegeben werden. Zur Finanzierung steht zudem ein Kreditrahmen in Höhe von 15 Milliarden Euro bereit. Das Angebot sieht eine Mindestannahmequote von 50 Prozent und einer Aktie vor. Zudem müssen die Kartellbehörden zustimmen - doch der spanische Hochtief-Chef erwartet keine Probleme von Seiten der EU-Wettbewerbshüter. Insgesamt bewertet Hochtief das Eigenkapital von Abertis sogar mit 18,6 Milliarden Euro - denn Abertis hält eigene Aktien. Hochtief habe eine sehr attraktive Offerte vorgelegt, warb der Hochtief-Chef.

HOCHTIEF LOCKT ANLEGER - DIVIDENDE KÖNNTE STEIGEN

Zudem umgarnt Hochtief die Investoren mit Aussichten auf eine höhere Dividende - die Ausschüttungsquote soll vom kommenden Jahr an in Richtung 90 Prozent gesteigert werden, versprach Fernandez Verdes. An der Börse sorgte die Aussicht auf üppige Ausschüttungen und einen großen Deal für gute Stimmung bei den Hochtief-Anlegern: Die Aktie legte in der Spitze 5,7 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 158 Euro zu. Atlantia verloren dagegen zeitweise fast drei Prozent und zählten im Mailänder Leitindex zu den größten Verlierern.

Die Arbeitnehmervertreter stellen sich hinter die Pläne von Hochtief. “Das hat Hand und Fuß”, sagte IG-Bau-Bundesvorstand Carsten Burckhardt, der auch Mitglied des Aufsichtsrats ist, der Nachrichtenagentur Reuters. Beide Unternehmen ergänzten sich gut: “Es passt.” Hochtief hat bereits mit Mautstraßen zu tun und plant, entwickelt und baut diese zusammen mit der öffentlichen Hand. Laut Burckhardt könnte der Zusammenschluss mit Abertis in der Perspektive Arbeitsplätze sichern und sogar neue Stellen schaffen. “Abertis ist auf Wachstum ausgelegt.” Zudem solle die Zentrale eines fusionierten Unternehmens in Deutschland bleiben. Fernandez Verdes bestätigte dies. Auch solle das fusionierte Unternehmen in Deutschland an der Börse notiert sein.

BESTE VERBINDUNGEN NACH SPANIEN

Die spanische ACS hatte Hochtief ihrerseits vor Jahren nach einem erbitterten Übernahme-Kampf geschluckt. Kontrolliert wird ACS von Real-Madrid-Präsident Florentino Perez. Ihm werden beste Verbindungen zur konservativen spanischen Regierung nachgesagt - das könnte im Kampf um die für die Infrastruktur des Landes wichtige Abertis hilfreich sein.

Zunächst sind aber die Abertis-Eigner am Zug: Sie entscheiden, welcher Offerte sie den Vorzug geben. Größter Anteilseigner ist die einflussreiche spanische Investment-Holding Criteria Caixa mit 22,25 Prozent. Zu ihrem Reich gehört auch ein großer Anteil an der CaixaBank. Nennenswerte Anteile an Abertis halten nach offiziellen Angaben auch die Investoren Lazard Asset Management LLC, BlackRock, Capital Group sowie TCI Fund Management. Sie könnten aber nun auch auf Atlantia warten: Insider hatten gesagt, die Italiener könnten bei ihrem Angebot nachbessern.