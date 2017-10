Hochtief legt milliardenschweres Angebot für Abertis vor

Düsseldorf (Reuters) - Der deutsche Baukonzern Hochtief bietet für den spanischen Mautstraßen-Betreiber Abertis. Hochtief legte am Mittwoch eine rund 17,10 Milliarden Euro schwere Offerte vor, wie das Unternehmen mitteilte. Hochtief biete danach 18,76 Euro in bar für eine Abertis-Aktie oder neue 0,1281 Hochtief-Aktien. Das Angebot sieht eine minimale Annahmequote von 50 Prozent und einer Aktie an Abertis vor. Zur Finanzierung stünden ein Kreditrahmen in Höhe von 15,00 Milliarden Euro sowie neue Hochtief-Aktien in einem Gesamtwert von 3,6 Milliarden Euro für Abertis-Aktionäre bereit, die die alternative Gegenleistung in Form von Aktien akzeptierten.

A worker of German construction company Hochtief walks passed the company's logo at a construction site in Essen, western Germany March 8, 2016. REUTERS/Wolfgang Rattay

Hochtief will mit seinem Angebot die italienische Atlantia ausstechen, die bereits eine Offerte für Abertis vorgelegt hat. Damit zeichnet sich ein Bieterrennen der beiden Unternehmen ab - Atlantia könnte Insidern zufolge seine rund 17 Milliarden schwere Offerte nachbessern.