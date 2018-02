Großbank HSBC - China wird weiter in deutsche Firmen investieren

Düsseldorf (Reuters) - China wird dem Chef der stark in Asien engagierten Großbank HSBC zufolge weiter in europäische und deutsche Unternehmen investieren.

“Ich erwarte weitere Investitionen”, sagte Mark Tucker am Mittwoch in Düsseldorf bei einer “Handelsblatt”-Tagung zu Asien auf die Frage, ob chinesische Engagements wie es sie etwa bei Daimler oder der Deutschen Bank gibt, andauern würden: “Es ist unausweichlich.” Tucker rechnet aber damit, dass die Investments aus dem Land über die Jahre immer selektiver werden. Er erwarte zugleich, dass Rufe aus der Politik in Europa nach einer Regulierung chinesischer Investments lauter würden. Zugleich warnte Tucker vor einem Handelskrieg mit China, bei dem es keine Gewinner geben werde. Verlierer wären zudem die Verbraucher.