Ifo - Mehrheit der Ostdeutschen mit wirtschaftlichen Verhältnissen zufrieden

Passengers wait on the platform for an S-Bahn commuter train at Friedrichstrasse station during a strike of Berlin's municipal transport service BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) in Berlin, Germany, April 1, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin (Reuters) - Die verbreitete Unzufriedenheit mit dem Aufbau Ost ist rund 30 Jahre nach dem Mauerfall laut dem Münchner Ifo-Institut durch Fakten nicht gedeckt.

“Die realen verfügbaren Einkommen in Ostdeutschland liegen bei rund 92 Prozent des westdeutschen Niveaus. Und in vielen Regionen wird ein höheres Wohlstandsniveau erreicht als in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens oder Niedersachsens”, sagte Joachim Ragnitz von der Ifo-Niederlassung Dresden am Mittwoch. Offensichtlich machten sich viele Bürger östlich der Elbe falsche Vorstellungen über das Wohlstandsniveau im Westen und fühlten sich deshalb benachteiligt: “Obwohl die große Mehrheit mit ihren persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen durchaus zufrieden ist”, fügte Ragnitz hinzu.

Angesichts der “vielfach verzerrten Darstellung” in den Medien und der Unkenntnis der statistischen Fakten verwundere es nicht, dass viele Ostdeutsche sich häufig als “Bürger zweiter Klasse” fühlten. Das Ifo legt für seine Analyse unter anderem die “Allgemeine Bevölkerungsumfrage in den Sozialwissenschaften” (ALLBUS) für das Jahr 2018 zugrunde. Es zeige sich, dass Wahrnehmungen und Einstellungen vieler Ostdeutscher noch immer von den in der DDR erworbenen Prägungen beeinflusst seien: Demnach halten 74,2 Prozent aller Befragten in Ostdeutschland den Sozialismus grundsätzlich für eine gute Idee (Westdeutschland: 47,5 Prozent), auch wenn sie dessen Ausgestaltung in der DDR ablehnen. Die hierin zum Ausdruck kommenden, eher negativen Einschätzungen zu den Lebensverhältnissen in Ostdeutschland stehen laut Ifo in scharfem Kontrast zur allgemeinen Lebenszufriedenheit, die ostdeutsche Befragte auf einer zehnstufigen Skala im Durchschnitt mit dem Wert 7,6 (westdeutsche Befragte: 7,9) beurteilen.

Auch die persönliche wirtschaftliche Situation wird von mehr als zwei Dritteln aller Befragten in Ostdeutschland als gut oder sehr gut bezeichnet (68,5 Prozent im Vergleich zu 71,7 Prozent im Westen Deutschlands). Die allgemeine Stimmung scheine also deutlich schlechter als die individuelle, so das Fazit von Ragnitz: “Die Politik wäre deshalb gut beraten, sich nicht zu sehr von vermeintlichen oder offen artikulierten Stimmungen leiten zu lassen.”