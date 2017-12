Studie - Immobilienpreise in Deutschland klettern wohl auch 2018

Berlin (Reuters) - Der Immobilienboom in Deutschland setzt sich ungebremst fort und dürfte einer Studie zufolge auch 2018 für steigende Preise sorgen.

A construction site at the river Spree is pictured in Berlin, Germany November 27, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Rund 237,5 Milliarden Euro investierten Käufer 2016 in Wohnimmobilien, andere Gebäude und Bauflächen und damit rund ein Viertel mehr als noch zwei Jahre zuvor, wie am Dienstag aus einem Bericht des Arbeitskreises der Gutachterausschüsse hervorgeht. “Der Druck auf den Wohnungsmarkt bleibt hoch, und das fehlende Angebot treibt die Preise weiter”, erklärten die Experten. “Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird.” Grund dafür seien die allgemein gute Konjunktur und die niedrigen Zinsen.

Mangels attraktiver Anlagealternativen geben seit einigen Jahren nicht nur immer mehr private Häuslebauer Geld für Immobilien aus. Auch Investoren engagieren sich verstärkt auf dem Baumarkt in Deutschland. “Zwei Drittel der Investitionen auf dem Immobilienmarkt entfallen auf Wohnimmobilien”, sagte Anja Diers, Vorsitzende des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse. “Ein Ende des Preisanstiegs oder gar eine Trendumkehr ist derzeit bundesweit nicht erkennbar.” Im Vorjahr stiegen laut Studie vor allem die Preise für selbstgenutztes Wohneigentum. Die Zahl der Transaktionen von Baugrundstücken für Mehrfamilienhäuser stagnierte - “ein deutliches Zeichen der nach wie vor herrschenden Knappheit beim Bauland”.

Im bundesweiten Durchschnitt kostete 2016 der Quadratmeter Wohnfläche für ein gebrauchtes freistehendes Ein- und Zweifamilienhaus 1545 Euro. Am teuersten war es der Analyse zufolge in München - mit 8500 Euro je Quadratmeter. Weitaus weniger müssen Käufer dagegen in den Landkreisen Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt (380 Euro) oder im Kyffhäuserkreis in Thüringen (470 Euro) zahlen. Bei gebrauchten Eigentumswohnungen gehört München ebenfalls zu den Regionen mit den höchsten Preisen (5500 Euro), aber auch auf Sylt (4370 Euro) oder in der Küstenregion Niedersachsens (3420 Euro) sind die Preise hoch. Im Landkreis Teltow-Fläming außerhalb des Berliner Speckgürtels hingegen kostet der Quadratmeter Wohnfläche nur 220 Euro.