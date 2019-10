Altmaier sagt Indien-Reise nach Sturz ab

German Economy Minister Peter Altmaier attends the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, October 2, 2019. REUTERS/Michele Tantussi

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wird nicht zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel zu den deutsch-indischen Regierungskonsultationen fliegen.

Der CDU-Politiker habe wegen seines Sturzes am Dienstag seine Mitreise absagen müssen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.

Merkel wird am Donnerstag mit drei Ministern und acht Staatssekretären der Ministerien nach Neu Delhi fliegen. Sie will dort am Freitag politische Gespräche führen und zusammen mit Ministerpräsident Narendra Modi auch mit deutschen und indischen Wirtschaftsvertretern sprechen. Dabei soll es zum einem um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der asiatischen Demokratie mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern gehen. Indien sei aber auch ein “gleichgesinnter Mitstreiter für eine regelbasierte internationale Ordnung”, sagte Seibert. Bei den Gesprächen der Kanzlerin und Außenminister Heiko Maas mit ihren indischen Kollegen dürfte es auch um das umstrittene indische Vorgehen in der Provinz Kaschmir gehen.

Altmaier hatte sich am Dienstag das Nasenbein gebrochen und war in eine Klinik eingeliefert worden. Er war in Dortmund nach einer Rede beim Verlassen des Podiums auf einer Treppe ins Stolpern geraten und gestürzt.