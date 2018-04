Innogy beharrt bis Abschluss des RWE/E.ON-Deals auf Eigenständigkeit

Essen (Reuters) - Der Energiekonzern Innogy will trotz der so gut wie sicher erscheinenden Zerschlagung durch RWE und E.ON den beiden Versorgern nicht vorzeitig das Feld überlassen.

Uwe Tigges, chief executive officer of German ecological power supplier Innogy SE, attends the company's annual general shareholders meeting in Essen, Germany April 24, 2018. REUTERS/Wolfgang Rattay

“Fakt ist: Innogy ist Stand heute ein wirtschaftlich eigenständiges, starkes Energieunternehmen. Und solange die Transaktion nicht abgeschlossen ist, wird das auch so bleiben”,

sagte der Chef der RWE-Tochter, Uwe Tigges, am Dienstag auf der Hauptversammlung in Essen. RWE und E.ON hatten im März angekündigt, Innogy aufzuteilen. E.ON übernimmt das Netz- und Vertriebsgeschäft von Innogy, RWE das Ökostromgeschäft der Tochter und das von E.ON. Zudem soll RWE künftig knapp 17 Prozent an E.ON halten.

An Teilen der Innogy-Geschäfte ist auch die australische Investmentbank Macquarie interessiert. RWE hat allerdings deutlich gemacht, dass eine Zerlegung und Veräußerungen von Innogy in vielen Einzelteilen nicht in Frage komme.