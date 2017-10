Bundeswehr will Ausbildung von Peschmerga im Irak wieder aufnehmen

Berlin (Reuters) - Die Bundeswehr macht eine Beruhigung der Lage im Nordirak aus und will deshalb das Training kurdischer Sicherheitskräfte in den kommenden Tagen fortsetzen.

A member of the Kurdish Peshmerga fighters gestures, north of Kirkuk, Iraq October 19, 2017. REUTERS/Ako Rasheed

“Wenn sich keine gravierende Lageänderung ergibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Ausbildung am Sonntag wieder aufgenommen wird”, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag in Berlin: “Nach den Informationen, die uns vorliegen, hat sich die Gesamtlage im Irak beruhigt.”

Die Bundeswehr hatte das Training der kurdischen Peschmerga-Kämpfer am vergangenen Wochenende ausgesetzt, nachdem sich der Konflikt zwischen den Kurden und der Zentralregierung in Bagdad durch das kurdische Unabhängigkeitsreferendum im Nordirak verschärft hatte.

Die Bundeswehr ist mit rund 150 Soldaten in der Region, um den Kampf gegen die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) zu unterstützen. Deutschland lieferte in den vergangenen Jahren auch Waffen an die kurdischen Einheiten.