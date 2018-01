Reimann-Familie schluckt 7Up-Hersteller in Milliarden-Deal

(Reuters) - Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann setzt ihre Einkaufstour in der US-Getränke-Industrie fort.

Der zum Reimann-Imperium gehörende Kaffeekapsel-Produzent Keurig Green Mountain übernimmt in einem mehr als 21 Milliarden Dollar schweren Geschäft den US-Limonadenhersteller Dr Pepper Snapple. Der daraus entstehende Getränkegigant vereint die weltgrößte Kaffeekapsel-Marke K-Cup mit Limonaden wie 7Up, Dr Pepper und Sunkist. Das neue Unternehmen Keurig Dr Pepper Snapple kommt auf einen Jahresumsatz von elf Milliarden Dollar. Die Reimann-Holding JAB investiert neun Milliarden in das neue Geschäft und zahlt den Dr-Pepper-Snapple-Aktionären darüber hinaus knapp 19 Milliarden Dollar in bar, wie JAB am Montag mitteilte.

Ende 2015 hatten die Reimanns über ihre Investmentholding JAB, zu der bereits damals Kaffee-Marken wie Jacob und Senseo gehörten, für knapp 14 Milliarden Dollar Keurig Green Mountain übernommen. Zuletzt bemühte sich JAB für neue Zukäufe um Geld von Investoren.

Dr-Pepper-Aktien schossen am Montag 32 Prozent auf einen Rekordwert von 126,14 Dollar in die Höhe.