Insider - Kaufhof wird nicht an Signa verkauft

New York/Düsseldorf (Reuters) - Der nordamerikanische Kaufhof-Mutterkonzern HBC will Kreisen zufolge die Warenhauskette nicht an die Signa-Holding des österreichischen Investors Rene Benko verkaufen.

Dies sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter Insider am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Signa hatte im Herbst eine drei Milliarden Euro schwere Offerte vorgelegt. Die “WirtschaftsWoche” hatte zuerst über die Ablehnung berichtet. Ein Sprecher von Hudson’s Bay in Deutschland wollte dies nicht kommentieren und verwies darauf, dass das Angebot pflichtgemäß geprüft und dann entschieden werde. Von Signa war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.