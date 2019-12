Pfund-Anleihen und "Green Bonds" der KfW stehen hoch im Kurs

The logo of KfW Bank is pictured at the bank's headquarters in Frankfurt, Germany, May 6, 2016. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Wegen der Unsicherheiten um den Brexit hat die deutsche Förderbank KfW 2019 so viele Pfund-Anleihen an den Markt gebracht wie noch nie.

Insgesamt emittierte sie 18 solche Bonds in einem Gesamtvolumen von 8,45 Milliarden Pfund (9,6 Milliarden Euro), wie der für die Refinanzierungsgeschäfte verantwortliche Manager, Frank Czichowski, am Donnerstag in Frankfurt sagte. Der Hauptgrund dafür sei, dass die dort ansässigen Geldhäuser wegen des EU-Austritts von Großbritannien Liquiditätspuffer aufgebaut und deshalb mehr Pfund-Anleihen nachgefragt hätten. Auch Bonds in norwegischen Kronen waren für Anleger interessanter als in den vergangenen Jahren. Dies habe an den höheren Leitzinsen in dem skandinavischen Land gelegen. Die KfW platzierte Kronen-Anleihen im Gesamtvolumen von umgerechnet 2,5 Milliarden Euro. Sie ist damit nach dem norwegischen Staat zweitgrößte Emittentin in dieser Währung.

Insgesamt refinanzierte die KfW bis Ende November 148 Anleihen im Gesamtvolumen von 79,4 Milliarden Euro an den internationalen Kapitalmärkten. Gut drei Milliarden Euro mehr als im Jahr zuvor. Wegen der niedrigen Leitzinsen in der Euro-Zone werden festverzinsliche Wertpapiere in anderen Währungen wichtiger für Anleger, wie Czichowski erläuterte. Gut die Hälfte des Emissionsvolumens entfiel aber immer noch auf die Kernwährungen Dollar und Euro. Im kommenden Jahr will die KfW 75 Milliarden Euro an den Kapitalmärkten aufnehmen.

Immer wichtiger im Refinanzierungsmix der Förderbank werden Emissionen von sogenannten “Green Bonds”. Sie müssen besondere Kriterien in punkto Nachhaltigkeit und Umweltschutz erfüllen. In diesem Jahr legte die KfW elf solcher Anleihen im Gesamtvolumen von 8,1 Milliarden Euro auf. 2018 waren es 1,6 Milliarden Euro. Mit den grünen Anleihen werden Projekte in den Bereichen Energieeffizienz, umweltverträglicher Transport und Erneuerbare Energien finanziert.