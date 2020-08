Künftiger KlöCo-Chef Kerkhoff will Konsolidierung vorantreiben

Düsseldorf (Reuters) - Der designierte Chef des Stahlhändlers Klöckner & Co, Guido Kerkhoff, will die Konsolidierung der Branche weiter vorantreiben.

“Eine Konsolidierung ist in dieser Branche nötig”, sagte der frühere Vorstandschef von Thyssenkrupp am Freitag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der amtierende KlöCo-Boss Gisbert Rühl erläuterte, dass sich der Konzern sowohl in Europa als auch in den USA nach Zukäufen umsehe. Im nächsten Jahr, womöglich bereits am Anfang 2021, sei mit ersten Ergebnissen zu rechnen. KlöCo habe für Zukäufe einen dreistelligen Millionenbetrag zur Verfügung. Kerkhoff soll im Mai 2021 die Nachfolge Rühls antreten.