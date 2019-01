Verkehrsministerium rechnet mit Spritpreis von 2,10 Euro bis 2030

Petrol pump nozzles are pictured at a petrol station in Dortmund, Germany January 22, 2016. REUTERS/Ina Fassbender

Berlin (Reuters) - Auch das Bundesverkehrsministerium rechnet bis 2030 unter anderem aus Klimaschutzgründen mit einem steigenden Spritpreis.

Der Liter werde dann etwa 2,10 Euro kosten, geht aus der Verkehrsprognose des Ministeriums hervor, die eine Sprecherin am Donnerstag weiter aktuell nannte. Die Prognose ist wiederum Basis für Investitionen des Bundes, die sich im Verkehrswegeplan widerspiegeln. Höhere oder niedrigere Spritpreise haben einen Einfluss auf die Fahrleistungen von Privatfahrern und Speditionen. Entsprechend wirkt sich dies auf den Straßenbau aus. Die Verkehrskommission der Bundesregierung hatte in einer ersten Ideensammlung auch eine Erhöhung des Spritpreises für den Klimaschutz vom derzeitigen Niveau um bis zu 52 Cent ins Gespräch gebracht. Dies würde demnach zu einem niedrigeren Kraftstoffpreis führen, als vom Verkehrsministerium prognostiziert.

Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte Überlegungen der Kommission, die auch ein Tempolimit einschlossen, als wirtschaftlich und sozial unverantwortlich genannt. “Tempolimits oder drastisch höhere Spritpreise - das ist mir zu einfallslos. Das ist mir zu retro”, sagte er noch am Mittwoch. Zudem wurde die nächste Sitzung der Klimaschutz-Arbeitsgruppe abgesagt. An diesem Donnerstag will er das Zusammenspiel der AGs der Kommission neu ordnen. Die SPD-Fraktion hatte in einem Reuters vorliegenden Brief an Scheuer gewarnt, die Unabhängigkeit der Kommission sowie den Zeitplan für den Abschlussbericht im März zu gefährden.

Der Diesel- und Benzinpreis wird im Wesentlichen von den weltweiten Rohölpreisen sowie von Steuern bestimmt. Die Experten gehen in ihrem Bericht für das Ministerium davon aus, dass bei einer Verdreifachung des Ölpreises auf etwa 200 Dollar je Barrel und gleichbleibenden Steuern das Niveau von 2,10 erreicht wird. Sollte der Ölpreis aber auf 50 Dollar (derzeit gut 60 Dollar) sinken, müsse gegengesteuert werden. Dann wäre eine “Anhebung des Mineralölsteuersatzes auf 1,37 Euro pro Liter erforderlich”, schreiben die Experten in der Prognose des Ministeriums. Dies würde für Benzin mehr als eine Verdopplung der Steuern bedeuten.