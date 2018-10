Börsengang bringt Knorr-Bremse-Eignern 3,9 Mrd Euro

- von Alexander Hübner

General view of the stock exchange in Frankfurt, Germany, March 23, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach

München (Reuters) - Der zweitgrößte Börsengang dieses Jahres in Deutschland ist perfekt.

Der Milliardär Heinz Hermann Thiele und seine Tochter nehmen mit dem Verkauf von 30 Prozent der Anteile am Münchner Bremsenkonzern Knorr-Bremse 3,9 Milliarden Euro ein. Die Aktien des Weltmarktführers bei Zug- und Lkw-Bremsen werden zu je 80 Euro ausgegeben, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Das Geld geht komplett an die Thieles, Knorr-Bremse selbst braucht nach eigenem Bekunden kein frisches Kapital. Die Erstnotiz ist für Freitag geplant. Das Unternehmen dürfte danach rasch in den Nebenwerteindex MDax einziehen.

Mit einem Vermögen von 15 Milliarden Euro ist der 77 Jahre alte Thiele nach der jüngsten Rangliste des “Manager Magazins” der siebtreichste Deutsche. Ursprünglich nur Geschäftsführer bei Knorr-Bremse, hatte er 1986 die Mehrheit an dem angeschlagenen Unternehmen übernommen und es zu einem Weltkonzern mit einem Umsatz von 6,2 Milliarden Euro und 30.000 Mitarbeitern gemacht. Er will mit dem Börsengang sein Vermächtnis sichern. Sein Sohn Henrik war im vergangenen Jahr im Streit aus der Familienholding ausgestiegen.

Knorr-Bremse ist zum Ausgabepreis 12,9 Milliarden wert. Größer als der Börsengang des Traditionsunternehmens war in diesem Jahr nur die Emission der Siemens-Medizintechnik-Tochter Healthineers, die im Frühjahr 4,2 Milliarden Euro brachte. Bei Knorr-Bremse liegt der Ausgabepreis knapp in der oberen Hälfte der Preisspanne, die von 72 bis 87 Euro reichte. Angesichts der großen Nachfrage schöpfte Thiele die Zahl der angebotenen Aktien voll aus. Knorr-Bremse hatte die Zeichnungsfrist um einen Tag verkürzt - auch wegen der wackligen Aktienmärkte, die einigen Börsenneulingen einen holprigen Start am Markt beschert hatten. Organisiert wird die Emission von JPMorgan, der Deutschen Bank und Morgan Stanley.

Am Dienstag hatte der Knorr-Bremse-Nachbar Westwing sein Börsendebüt in Frankfurt gegeben. Die Aktie des Internet-Möbelhändlers ging zeitweise um 15 Prozent in die Knie und lag auch am Mittwochmittag mit 25,45 Euro unter dem Ausgabepreis von 26 Euro. Ihren Börsengang angekündigt haben für den Herbst auch die Beteiligungsfirma Primepulse, die knapp 290 Millionen Euro erlösen will, sowie der Elektroroller-Hersteller Govecs. Auch der dänische Arzneimittel-Importeur Abacus Medicine strebt an die Frankfurter Börse. Das Volumen von Neuemissionen in Deutschland könnte damit in diesem Jahr auf rund zwölf Milliarden Euro steigen, so viel wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Der Stuttgarter Anlagenbauer Exyte hat seine Börsenpläne dagegen wieder begraben.