HINTERGRUND-Mütterrente größter Brocken bei Arbeit und Rente

Berlin (Reuters) - Bei den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition werden am Montag erstmals die Themenbereiche Arbeit und Rente aufgerufen.

A member of the Verdi trade union stand holds a giant police signalling disc demanding a country wide minimum wage in front of the Reichstag in Berlin, June 18, 2014. The writing reads: "Minimum Wage" REUTERS/Thomas Peter (GERMANY - Tags: CIVIL UNREST POLITICS BUSINESS EMPLOYMENT)

Hier zeichnen sich keine Großkonflikte ab: Größter Brocken auf dem Weg zur Jamaika-Koalition dürfte die Forderung der CSU nach einer nochmaligen Ausweitung der Mütterrente sein. Das lehnen CDU, FDP und Grüne angesichts der Kosten von jährlich etwa sieben Milliarden Euro ab. Streitpotenzial lauert auch in Details der Arbeitsmarktpolitik - wie etwa einer Ausweitung der Verdienstgrenze der 450-Euro-Jobs, Mindestlohn, Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit, Eindämmung befristeter Arbeitsverträge.

MÜTTERRENTE: Gemeint ist damit, dass sich Erziehungszeiten für Mütter mit vor 1992 geborenen Kindern bei der Rente stärker bezahlt machen. Für ab 1992 geborene Kinder erhalten Mütter drei Rentenpunkte gutgeschrieben - das heißt, sie werden so gestellt, als ob sie drei Jahre lang für einen Durchschnittsverdienst gearbeitet hätten. Für vor 1992 geborene Kinder erhalten Mütter nur zwei Rentenpunkte - und das auch erst seit dem 1. Juli 2014. Davon profitieren rund 9,5 Millionen Rentnerinnen. Die CSU will nun einen dritten Rentenpunkt auf für vor 1992 geborene Kinder durchsetzen. Für betroffene Rentnerinnen wären das monatlich pro Kind im Westen 31,03 Euro und im Osten 26,69 Euro mehr. Die jährlichen Kosten lägen bei annähernd sieben Milliarden Euro. Mütterrente erhalten auch Väter, wenn Kindererziehungszeiten ihrem Rentenversichungskonto gutgeschrieben wurden.

MINIJOBS: Union und FDP wollen die Verdienstgrenze für 450-Euro-Jobs erhöhen. Sie war zuletzt am 1. Januar 2013 um 50 Euro gestiegen. Die etwa 7,5 Millionen Minijobber könnten mehr Geld verdienen, von dem sie weder Sozialabgaben noch Steuern abführen müssen. Die Union will die Grenze gemäß der jährlichen Lohnsteigerung anheben. Die FDP will die Grenze auf das 60-Fache des gesetzlichen Mindestlohns festlegen - derzeit rund 530 Euro. Die Grünen wollen Minijobs in sozialabgabenpflichtige Beschäftigung umwandeln.

Für fast 2,7 Millionen Menschen ist der Minijob ein Zubrot zu einem regulären Hauptjob, für etwa 4,8 Millionen ist er die einzige Beschäftigung. Weil für sie Brutto gleich Netto ist, können geringere Stundenlöhne vereinbart werden. So profitieren auch die Arbeitgeber, obwohl sie pauschale Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung und eine pauschale Lohnsteuer zahlen - in der Summe rund 30 Prozent des Lohns. Arbeitsmarktexperten und Gewerkschaften sehen die Minijobs sehr kritisch.

MINDESTLOHN: Am 2015 eingeführten gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 8,84 Euro pro Stunde will im Grundsatz keine der Parteien rütteln. Aber die Fußangeln liegen im Detail: Union und FDP wollen “unnötige Bürokratie” (Unions-Wahlprogramm) abbauen. Das zielt auf die Dokumentationspflichten. Danach müssen in einigen, für Schwarzarbeit anfälligen Branchen bis zu einem Monatseinkommen von 2958 Euro Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit aufgezeichnet werden. Würde die Gehaltsschwelle abgesenkt, wären weniger Beschäftigte betroffen. Bei einem über zwölf Monate nachgewiesenen regelmäßigen Einkommen über 2000 Euro entfällt die Dokumentation bereits seit einer Änderung der Mindestlohnverordnung. Die schleswig-holsteinische Jamaika-Koalition hat vorgeschlagen, für Teilzeitkräfte die Dokumentationspflicht zu reduzieren. Gewerkschaften befürchten dahinter eine Aufweichung des Mindestlohns.

RÜCKKEHRRECHT VON TEIL- IN VOLLZEIT: Union und Grüne haben in ihren Wahlprogrammen ein gesetzlich verbrieftes Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeitjobs in Aussicht gestellt. Die Grünen wollen dazu den bestehenden Rechtsanspruch auf Teilzeit um ein Rückkehrrecht auf den früheren Stundenumfang ergänzen. Darüber hatte sich die Union schon mit der SPD zerstritten[nL8N1IP4VM]: Aus Sicht der Union sollte die befristete Teilzeit für Betriebe ab 200 Mitarbeitern gelten, die SPD wollte die im Teilzeitgesetz verankerte Schwelle von 15 Mitarbeitern gelten lassen. Die FDP steht dem Vorhaben reserviert gegenüber und sieht sich damit aufseiten der Wirtschaft, die eine Gesetzesregelung ablehnt.

ARBEITSVERTRÄGE AUF ZEIT: Bei den rund 3,65 Millionen Neueinstellungen im Jahr 2015 (ohne Lehrlinge und Minijobs) war fast jeder zweite Arbeitsvertrag (45 Prozent) nach Berechnungen von Experten befristet. Oft geschieht dies, weil eine Vertretung in der Elternzeit gesucht wird oder ein anderer sachlicher Grund vorliegt. Aber auch ohne sachlichen Grund können Verträge bis zu zwei Jahre befristet werden. Nach Experten-Berechnungen machen diese Befristungen etwa die Hälfte aller Jobs auf Zeit aus. Grüne würden diese Möglichkeit gerne einschränken. Die Chancen dafür scheinen gering, da große Teile der Union und die FDP dies ablehnen. Etwa 40 Prozent der Jobs auf Zeit führen zu unbefristeter Arbeit. Gemessen an allen Jobs sind etwa neun Prozent der Arbeitsverträge laut Statistikamt befristet.

LANGZEITARBEITSLOSE: Die Union hat das - von niemandem infrage gestellte - Ziel der Vollbeschäftigung mit der Jahreszahl 2025 versehen. Als Messlatte dafür gilt eine Arbeitslosenquote von weniger als drei Prozent. Bei 5,5 Prozent im September müsste sie also halbiert werden. Experten halten mehr Engagement und auch Geld für erforderlich, um vor allem Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu bringen.

Dazu will die Union Langzeitarbeitslosen “verstärkt die Möglichkeit geben, sinnvolle und gesellschaftlich wertige Tätigkeiten auszuüben”. Die Grünen fordern einen “verlässlichen sozialen Arbeitsmarkt”, auf dem für Langzeitarbeitslose ein sozialabgabenpflichtiger Arbeitsplatz finanziert würde. Die FDP will “statt Arbeitslosigkeit sozialversicherungspflichtige Arbeit für die Betroffenen” unterstützen.

RENTE: In der Rentenpolitik will die FDP erreichen, dass Beschäftigte ab 60 Jahren selbst entscheiden, wie lange sie arbeiten - bei entsprechenden Renten-Abzügen für Arbeitnehmer, die früh ausscheiden. Die Grünen fordern eine Garantierente, auf die ergänzende private und betriebliche Vorsorge nicht angerechnet würde. Die Union will in einer parteiübergreifenden Rentenkommission unter Einbeziehung der Tarifpartner über die Weiterentwicklung der Rente nach 2030 beraten. Bis Ende 2019 sollen Vorschläge vorliegen. “Wir wollen das gesetzliche Renteneintrittsalter nicht erhöhen”, sagte CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel im Wahlkampf. Das reguläre Renteneintrittsalter liegt derzeit bei 65 Jahren und sechs Monaten. Bis 2031 steigt die Schwelle auf 67 Jahre.

SOZIALABGABEN: In der Arbeitslosen- und Rentenversicherung können die möglichen Koalitionäre Beitragssenkungen in Aussicht stellen, sofern sie keine großen Mehrausgaben beschließen oder diese aus Steuern finanzieren. Für 2018 ist eine Absenkung des Rentenbeitrags um 0,1 Prozentpunkte in Sicht, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer um 1,3 Milliarden Euro entlasten würde. Eine noch stärkere Senkung um bis zu 0,3 Prozentpunkte könnte in der Arbeitslosenversicherung anstehen: Nach derzeitigen Berechnungen steigen die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit bis 2019 auf über 20 Milliarden Euro. Sie wäre damit ausreichend für Krisenfälle gewappnet, so dass eine Beitragssenkung ins Haus stehen könnte.

WEITERE THEMEN: Den Arbeitsmarkt berühren auch Streitpunkte, die anderen Themenfeldern zugeordnet werden. Die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland, die alle Parteien erleichtern wollen, beraten die Sondierer bei Themenfeld Migration. Die Grünen fordern ein Entgeltgleichheitsgesetz, das Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen schaffen soll.