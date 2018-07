Söder - Stabilität von Regierung und CDU/CSU-Bündnis ist zentral

Nürnberg (Reuters) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Stabilität der Bundesregierung und der Zusammenarbeit von CDU und CSU als entscheidende Werte bezeichnet.

German Christian Social Union (CSU) Bavarian state prime minister Markus Soeder arrives for a meeting at the CDU headquarters in Berlin, Germany, July 2, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

“Für uns ist die Stabilität einer Regierung das ganz Zentrale”, sagte der CSU-Politiker am Dienstag anlässlich einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in Nürnberg. “Wir haben uns sehr lange bemüht, dass eine Regierung in Berlin zustande kommt. Also soll sie jetzt auch bestehen bleiben”, fügte Söder hinzu. “Wir dürfen auch nicht mehr zulassen, dass der Eindruck entstehen könnte überhaupt, dass Fraktionsgemeinschaften nicht mehr bestehen können.”

Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hatte sich mit Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer nach erbittertem Streit auf ein neues “Grenzregime” verständigt. Damit sollen an der deutsch-österreichischen Grenze bestimmte Asylbewerber an der Einreise gehindert werden. Söder, der sich zuvor entschieden gegen Merkels Flüchtlingspolitik gestellt hatte, bewertete die Einigung positiv. “Ich bin froh, dass wir jetzt eine Einigung haben”, sagte Söder. Gemeinschaftlich sei ein gutes Ergebnis erzielt worden. In dem Streit war bei einigen Beteiligten der Eindruck entstanden, Söder riskiere bewusst einen historischen Bruch von CDU und CSU und einen Sturz Merkels.

Kritisch äußerte sich Söder dazu, wie der Streit geführt worden war. Die Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU, in der es auch in der CSU unterschiedliche Vorstellungen über das Vorgehen gab, war am Sonntag in einer Rücktrittsankündigung Seehofers gegipfelt. Söder äußerte sich nicht über Einzelheiten, sagte jedoch, es sei wichtig, die Vorgänge der vergangenen zwei Wochen nicht zu wiederholen. “Wir müssen jetzt auch ein bisschen auf Form und Stil achten. Wir müssen auch auf unsere Umgangsformen achten”, sagte Söder. Man müsse klare Überzeugungen haben und über die Sache diskutieren.

Über Seehofers Rücktrittsankündigung, die dieser mittlerweile zurückgenommen hat, sagte Söder: “Da ist menschlich auch vieles verständlich.” Er habe diese Eskalation nicht erwartet. “Ich selber geb’ zu, ich war da auch überrascht einfach von dem Sonntag”, sagte der CSU-Politiker, dessen persönliches Verhältnis zu Seehofer als schwierig gilt. Beide hatten trotz ähnlicher politischer Überzeugungen in der Partei jahrelang gegeneinander gekämpft.

Die oberbayerische CSU-Bezirkschefin Ilse Aigner, eine langjährige Verbündete Seehofers, signalisierte ebenfalls Unzufriedenheit mit der Art der Auseinandersetzung. “Das Ergebnis ist sehr gut. Mit dem können wir sehr zufrieden sein. Der Weg war allerdings schwierig”, sagte die Vorsitzende des größten CSU-Bezirksverbands, dem auch Seehofer angehört. Auf die Frage, ob Seehofer nun gestärkt oder geschwächt sei, betonte die bayerische Verkehrsministerin in Nürnberg lediglich: “Es war ein sehr schwieriger Weg, auch für den Parteivorsitzenden und den Bundesinnenminister.”