CSU - Grüne lenken von parteiinternen Machtkämpfen ab

Berlin (Reuters) - CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat Mahnungen der Grünen in Richtung CSU zurückgewiesen. “Bei den Grünen weiß man nie, ob man gerade mit Doktor Fundi oder Mister Realo redet”, sagte Scheuer der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. “Frau Peter, die nur zeitweise an den Sondierungsgesprächen teilnimmt, versucht hier vom erbitterten Machtkampf in den Reihen der Grünen abzulenken.” Zuvor hatte Grünen-Parteichefin Simone Peter auf Zuverlässigkeit der CSU in den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition gepocht. Hintergrund sind die CSU-internen Debatten über die Zukunft von Parteichef und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer. Dieser leitet die Jamaika-Verhandlungen auf CSU-Seite.

Secretary general of the Christian Social Union (CSU) Andreas Scheuer arrives at CSU headquarters in Munich January 7, 2014. REUTERS/Michaela Rehle (GERMANY - Tags: POLITICS HEADSHOT)